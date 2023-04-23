Dünyadan Ramazan bayramı manzaraları

Bir mutluluk vesilesi olan bayramlar Müslümanların birliğini temsil etmesinin yanında İslam'ın tezahür eden en önemli güzelliklerinden biridir. Tüm coğrafyalardaki müminler bu mukaddes günü en temiz elbiseleri ve en kalbi duyguları ile sabahın ilk saatlerinde bayram namazlarını eda ederek idrak ederler. Sizler için dünyadan bayram namazı görsellerini derledik.