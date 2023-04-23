Dünyadan Ramazan bayramı manzaraları
Bir mutluluk vesilesi olan bayramlar Müslümanların birliğini temsil etmesinin yanında İslam'ın tezahür eden en önemli güzelliklerinden biridir. Tüm coğrafyalardaki müminler bu mukaddes günü en temiz elbiseleri ve en kalbi duyguları ile sabahın ilk saatlerinde bayram namazlarını eda ederek idrak ederler. Sizler için dünyadan bayram namazı görsellerini derledik.
Giriş Tarihi: 23.04.2023
11:03
Güncelleme Tarihi: 23.04.2023
12:23
📍 FİLİSTİN - BATI ŞERİA
Filistinli Müslümanlar Ramazan Bayramı namazını kılmak için Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisi'nin avlusunda kıldı.
📍 BATI TRAKYA
Batı Trakya'da Ramazan Bayramı dolayısıyla sabah erken saatlerde bölgedeki tüm cami ve mescitlerde bayram namazı eda edildi. Gümülcine ve İskeçe'de yaşayan Türkler, Ramazan Bayramı namazını kılmak için camilere akın etti. Gümülcine'de başta Serdar Cami ve Eski Cami olmak üzere tüm camiler bayram namazı için gelen soydaşlarla doldu. Cemaat, bayram namazını kıldıktan sonra okunan hutbe ve duanın ardından birbirleriyle bayramlaştı.
📍 ARNAVUTLUK - TİRAN
Batı Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan, Hırvatistan, Karadağ, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova'da yaşayan Müslümanlar, bayram namazını kılmak için camileri doldurdu. Arnavutluk'ta bu bayram da merkezi program, geleneksel olarak başkent Tiran'daki İskender Bey Meydanı'nda binlerce Müslüman'ın katılımıyla icra edildi.
📍 FİLİSTİN - KUDÜS
Kudüs'teki Müslümanlar, Ramazan bayramı namazını Müslümanların ilk kıblesi olan Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da kıldı.
📍 JAPONYA - TOKYO
Japonya'nın başkentindeki Tokyo Camisi'nde, bayram namazı kılındı. Başkent ve çevre eyaletlerinde yaşayan Müslümanlar, Ramazan Bayramı dolayısıyla Tokyo Camisi'nde bir araya geldi.