Berat kandili namazı kılınışı
Mübarek Berat Kandili bugün idrak ediliyor. Allah'ın (CC) rahmetinden istifade etmek adına büyük bir fırsat gecesi olan Berat kandili, Müslümanlar için büyük anlam ifade ediyor. Bugün Allah'a daha çok yaklaşmak için Müslümanlar, oruç tutuyor, sadaka veriyor. Bunlardan biri de namaz kılmak. Peki, Berat Gecesi namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? 100 rekat olan Berat Kandili gecesi kılınacak namaz nedir? İşte yanıtı...
Giriş Tarihi: 25.02.2024
11:19
Güncelleme Tarihi: 25.02.2024
11:20
Berat gecesinin önemi nedir?
🔶 Bu gece, Allah'ın (c.c.) rahmetinin ve mağfiretinin bol olduğu bir gece olmakla birlikte
günahlardan af dilemek ve tövbe etmek için büyük bir fırsattır.
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Berat gecesinde yapılan ibadetlerin sevabı olduğundan kat kat fazladır. Bu gecede dua ve niyazların kabul olma ihtimali çok yüksektir.
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Berat gecesinde hangi ibadetler yapılır?
🔶 Oruç tutulur.
🔶 Vakit namazlarla birlikte nafile namazlar ifa edilir.
🔶 Sadaka verilir.
🔶 Kur'an-ı Kerim okunur.
🔶 Peygamberimize (SAV) salat ve selam getirilir.
🔶 Bolca tevbe ve istiğfar getirilerek Allah'tan bağışlanma dilenir.
Berat gecesinde kılınan namaz kaç rekattır?
🔶 Beratın özünde, günahlardan arınma, Allah'ın rahmet ve mağfiretine ulaşma amacı vardır. Bu mübarek gecede Allah'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiği için bu geceye
"Berat Gecesi" denilmektedir.
🔶 Berat gecesinde
100 rekat namaz kılınır ve bu namazın hemen akabinde şu tespihler çekilir:
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"Estağfirullahe'l- azim ve etübü aleyh"
(Azim olan Allah'ı tesbih ve O'na hamd ederim)
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"Allâhumme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin bi adedi ilmike."
(Ey Allah'ım. Efendimiz (SAV) ve onun (SAV) aline salatu selam ve bereketler ihsan eyle)
Berat Kandili'nde çekilecek zikirler nelerdir?
🔶 Allah'ın rahmet ve mağfiretinin sağanak sağanak yağdığı bu günde Yüce Mevla'ya (CC) ibadet ve zikirler ile yaklaşılır. Bu zikirlerden bazıları şunlardır:
🔶 Bin kere
Estağfirullah El Azim, Bin kez İhlas Suresi, Bin kez La İlahe İllallah, Bin kez Salavat, Yüz kez Habinallahü Vegniğmel Vekil, Yüz kez Besmele, 129 kez Ya Latif.
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🔶 Berat Kandili'nde;
zikirlerini çekmek büyük sevabı vardır. "Lâ ilâe illallah", "Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed", "Estağfirullah", "Sübhànallah", "Elhamdülillâh", "Allahu ekber", "Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm", "Allah"
100 rekatlık Berat Kandili namazı nasıl kılınır?
🔶 Berat gecesinde yatsı namazından sonra iki rekatta bir selâm vermek üzere
100 rekât namaz kılınır.
🔶 Her rekâtta Fâtiha'dan sonra on kere İhlâs-ı şerîf okunur. On defa İhlâs-ı şerîf okumaya kudreti olmayan
beş veya üç kere okur. Bu namazı tamamladıktan sonra okuyabildiği kadar salavât-ı şerîfe ve huzur-ı kalble tevbe ve istiğfar edip Allah'tan (CC) dünyevi ve uhrevi isteklerini taleb ve niyaz edebilir.
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