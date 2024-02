Berat kandili namazı kılınışı

100 rekatlık Berat Kandili namazı nasıl kılınır?

🔶 Berat gecesinde yatsı namazından sonra iki rekatta bir selâm vermek üzere 100 rekât namaz kılınır.

🔶 Her rekâtta Fâtiha'dan sonra on kere İhlâs-ı şerîf okunur. On defa İhlâs-ı şerîf okumaya kudreti olmayan beş veya üç kere okur. Bu namazı tamamladıktan sonra okuyabildiği kadar salavât-ı şerîfe ve huzur-ı kalble tevbe ve istiğfar edip Allah'tan (CC) dünyevi ve uhrevi isteklerini taleb ve niyaz edebilir.

Berat Kandili'ni İhya Etmek için 10 Öneri