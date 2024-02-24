Berat kandili namazı kılınışı

Berat gecesinin önemi nedir?

🔶 Bu gece, Allah'ın (c.c.) rahmetinin ve mağfiretinin bol olduğu bir gece olmakla birlikte günahlardan af dilemek ve tövbe etmek için büyük bir fırsattır.

🔶 Berat gecesinde yapılan ibadetlerin sevabı olduğundan kat kat fazladır. Bu gecede dua ve niyazların kabul olma ihtimali çok yüksektir.

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