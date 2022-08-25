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Cuma mesajları: En yeni, güzel, resimli hayırlı Cuma mesajları 2022

Müslümanların bayramı olan Cuma, her hafta Müslümanlar için güzel bir rahmet vesilesi. İnsanlar facebook, instagram, twitter, SMS gibi mecralar başta olmak üzere birbirlerine manalı, güzel, resimli, yeni Cuma mesajları atıyor. Yüzlerde açan bir tebessüme vesile olmak için atılar birbirinden güzel cuma mesajlarını sizler için hazırladık. İşte en güzel, manalı, ayetli, hadisli, resimli en güzel cuma mesajları.

Giriş Tarihi: 25.08.2022 19:04
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Sana inandık, sana güvendik. Bizleri sonu aydınlık olan hayırlı neticelere çıkar.

Hayırlı Cumalar

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Bize hem bu dünyada hem de ahirette iyilik, hayır, ferahlık ver. Bizleri sana secde eden kullarından eyle.

Hayırlı Cumalar

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Şeytanın vesvesesinden, insan kılıklı şeytanların şerrinden tüm ümmet-i Muhammedi beri eyle.

Hayırlı Cumalar

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Daha iyi ibadet edebilmek, bir iman nişanesi olan ibadetin hakkını verebilmek için bizlere güç ihsan eyle.

Hayırlı Cumalar

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Bizlere göz aydınlığı eşler, gönül ferahlığı evlatlar nasip et. Dualarımızı kabul eyle.

Hayırlı Cumalar

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