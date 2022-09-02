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  • Cuma Mesajları: En güzel, resimli, dualı, ayetli, anlamlı, hadisli, sms, yeni Cuma Mesajları

Cuma Mesajları: En güzel, resimli, dualı, ayetli, anlamlı, hadisli, sms, yeni Cuma Mesajları

Müslümanlar için haftanın en değerli günü olan Cuma, huzur verdiği gibi manevi bir ilaç olarak da bizleri ferahlandırır. Bu kıymetli günde başta anne, baba olmak üzere büyüklerimize en yeni, manalı, z,kirli, ayetli, anlamlı, hadisli, resimli cuma mesajları göndererek onları mutlu etmeyi hedefleriz. Bilhassa kısa, uzun, resimli, manalı, dualı, yeni cuma mesajlarını sosyal medya, sms, facebook, instagram, whatsapp yolu ile aile büyüklerine ileten Müslümanlar bir yönü ile de sıla-i rahim yapmış olurlar. Sizler için en güzel, yeni, manalı, resimli, ayetli, dualı, zikirli cuma mesajlarını hazırladık. Hayırlı Cumalar dileriz.

Giriş Tarihi: 02.09.2022 11:53
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Rabbimiz

Geceleri uykusundan uyanarak senin ismi-i şerifini zikreden kullarından eyle bizi

Hayırlı Cumalar

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Ya Rabbi

Bizlere faydalı ilim, hayırlı rızık ve salih amel yapabilmeyi nasip et

Hayırlı Cumalar

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Rabbimiz

Ümmeti şeytanın akıl almaz, caydırıcı vesveselerinden muhafaza eyle

Hayırlı Cumalar

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Ya Rabbi

Bizlere sana ibadet edebilecek gücün kuvvetin yanında manevi istidadı da ver

Hayırlı Cumalar

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Rabbimiz

Bizi seni anmaktan geri kalmayan salih, abid kullardan eyle

Hayırlı Cumalar

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