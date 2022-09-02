Cuma Mesajları: En güzel, resimli, dualı, ayetli, anlamlı, hadisli, sms, yeni Cuma Mesajları

Müslümanlar için haftanın en değerli günü olan Cuma, huzur verdiği gibi manevi bir ilaç olarak da bizleri ferahlandırır. Bu kıymetli günde başta anne, baba olmak üzere büyüklerimize en yeni, manalı, z,kirli, ayetli, anlamlı, hadisli, resimli cuma mesajları göndererek onları mutlu etmeyi hedefleriz. Bilhassa kısa, uzun, resimli, manalı, dualı, yeni cuma mesajlarını sosyal medya, sms, facebook, instagram, whatsapp yolu ile aile büyüklerine ileten Müslümanlar bir yönü ile de sıla-i rahim yapmış olurlar. Sizler için en güzel, yeni, manalı, resimli, ayetli, dualı, zikirli cuma mesajlarını hazırladık. Hayırlı Cumalar dileriz.