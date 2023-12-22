Cuma Mesajları: Ayetli, en güzel, resimli, hadisli, dualı, yeni ve anlamlı Cuma mesajları 2023

Her hafta müminlerin dört gözle bekledikleri Cuma günü ve namazı, bir birlik ve beraberlik temsili olmasının yanında Müslümanların bayramı olarak bilinir. Bu sebeple müminler, Cuma gününü aynı zamanda bir bayram havası olarak idrak eder ve ehemmiyet gösterirler. Mübarek Cuma günü içinde Müslümanlar sevdiklerine, büyüklerine manalı, anlamlı, ayetli, hadisli, dualı, resimli, en güzel Cuma mesajları atarak onları da mutlu ederler. Sizler için en güzel, resimli, dualı, ayetli, anlamlı, yeni cuma mesajlarını kaleme aldık.