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  • Cuma Mesajları: Ayetli, en güzel, resimli, hadisli, dualı, yeni ve anlamlı Cuma mesajları 2023

Cuma Mesajları: Ayetli, en güzel, resimli, hadisli, dualı, yeni ve anlamlı Cuma mesajları 2023

Her hafta müminlerin dört gözle bekledikleri Cuma günü ve namazı, bir birlik ve beraberlik temsili olmasının yanında Müslümanların bayramı olarak bilinir. Bu sebeple müminler, Cuma gününü aynı zamanda bir bayram havası olarak idrak eder ve ehemmiyet gösterirler. Mübarek Cuma günü içinde Müslümanlar sevdiklerine, büyüklerine manalı, anlamlı, ayetli, hadisli, dualı, resimli, en güzel Cuma mesajları atarak onları da mutlu ederler. Sizler için en güzel, resimli, dualı, ayetli, anlamlı, yeni cuma mesajlarını kaleme aldık.

Giriş Tarihi: 22.12.2023 11:14
  • 1
  • 15

Ya Rabbi

Bizler aciz kullarız. Sen Gazze'deki kardeşlerimize yardım eyle…

Cumanız Mübarek Olsun

  • 2
  • 15

Rabbimiz

Bizleri zulüm karşısında atılan taşlardan kıl. Ümmet-i Muhammed'e uykudan uyanmayı nasip et.

Cumanız Mübarek Olsun

  • 3
  • 15

Ya Rabbi

Zulme yardım etmekten sana sığınırız. Bizi imanen ve madden kuvvetli duruma getir.

Cumanız Mübarek Olsun

  • 4
  • 15

Rabbimiz

İsrailoğulları'na en yakın zamanda acı bir azap ver. Onları yaktıkları ateşin içinde yak…

Cumanız Mübarek Olsun

  • 5
  • 15

Ya Rabbi

Senin yolunda, sırat-ı müstakimde kalplerimizi sabit kıl. Bize katından rahmet ver, bizi yanından ayırma…

Cumanız Mübarek Olsun

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