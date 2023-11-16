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  • Cuma Mesajları: Ayetli, en güzel, resimli, hadisli, dualı, yeni ve anlamlı Cuma mesajları 2023

Cuma Mesajları: Ayetli, en güzel, resimli, hadisli, dualı, yeni ve anlamlı Cuma mesajları 2023

Müminlerin bayramı olan Cuma, Filistin'de, Gazze'de yaşanan insanlık katliamı sebebiyle buruk, hüzünlü ve gözyaşı dolu olarak geçiyor. Dünyanın gözü önünde gerçekleşen soykırım hakkında vicdan sahipleri dışında herkes suskun. Rabbimiz bizlere zulmün sona erdiğini, kardeşlerimizin özgürlüğünü görebilmeyi nasip etsin. Sizler için yakınlarınıza gönül rahatlığı ile gönderebileceğiniz manalı, anlamlı, ayetli, hadisli, dualı, resimli, en güzel Cuma mesajları yazdık. Hayırlı Cumalar!

Giriş Tarihi: 16.11.2023 19:06
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Rabbimiz

Gazze'de zor durumdaki kardeşlerimize yardım et! Zalimleri, vahşileri ve haddi aşanları en kısa sürede azapla tanıştır.

HAYIRLI CUMALAR

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Ya Rabbi

Yurtlarından çıkarılanların yanında olabilmeyi nasip et bizlere…

Zalimden ve zalimin destekçilerinden bizleri beri eyle!

HAYIRLI CUMALAR

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Rabbimiz

Kalplerimizi senin sevginle doldur. Bizleri gönlü senden yana olan müminlerden kıl!

HAYIRLI CUMALAR

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Ya Rabbi

Tüm müminlere gönül zenginliği ihsan eyle!

HAYIRLI CUMALAR

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Mübarek Cuma gününüzün bereket ve rahmet dolu geçmesini niyaz ederim.

HAYIRLI CUMALAR

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