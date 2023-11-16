Cuma Mesajları: Ayetli, en güzel, resimli, hadisli, dualı, yeni ve anlamlı Cuma mesajları 2023

Müminlerin bayramı olan Cuma, Filistin'de, Gazze'de yaşanan insanlık katliamı sebebiyle buruk, hüzünlü ve gözyaşı dolu olarak geçiyor. Dünyanın gözü önünde gerçekleşen soykırım hakkında vicdan sahipleri dışında herkes suskun. Rabbimiz bizlere zulmün sona erdiğini, kardeşlerimizin özgürlüğünü görebilmeyi nasip etsin. Sizler için yakınlarınıza gönül rahatlığı ile gönderebileceğiniz manalı, anlamlı, ayetli, hadisli, dualı, resimli, en güzel Cuma mesajları yazdık. Hayırlı Cumalar!