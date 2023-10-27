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  • Cuma Mesajları: Ayetli, en güzel, resimli, hadisli, dualı, yeni ve anlamlı Cuma mesajları 2023

Cuma Mesajları: Ayetli, en güzel, resimli, hadisli, dualı, yeni ve anlamlı Cuma mesajları 2023

Müminlerin bayramı olan Cuma, Filistin'de, Gazze'de yaşanan insanlık katliamı sebebiyle buruk, hüzünlü ve gözyaşı dolu olarak geçiyor. Dünyanın gözü önünde gerçekleşen soykırım hakkında vicdan sahipleri dışında herkes suskun. Rabbimiz bizlere zulmün sona erdiğini, kardeşlerimizin özgürlüğünü görebilmeyi nasip etsin. Sizler için yakınlarınıza gönül rahatlığı ile gönderebileceğiniz manalı, anlamlı, ayetli, hadisli, dualı, resimli, en güzel Cuma mesajları yazdık. Hayırlı Cumalar!

Giriş Tarihi: 27.10.2023 10:48
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Ya Rabbi

Zalimlerin ettikleri karşısında Filistinli kardeşlerimize sabır ve direnme gücü ver. Onları zalim karşısında muzaffer kıl!

Hayırlı Cumalar

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Rabbimiz

Cuma vaktinin bereketini ve ferahını tüm ümmete dağıt. Sana adınla yakaran munis kullarından olmak duasıyla…

Hayırlı Cumalar

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Rabbimiz

Yüzümüzden tebessümü, dilimizden adını esirgemeyen salih kullarından eyle hepimizi

Hayırlı Cumalar

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Ya Rabbi

Kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl.

Hayırlı Cumalar

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Ya Rabbi

Hatamız çok ama bu hatalar senin rahmet denizinde belki bir nokta. Bizleri bağışla, bizleri rahmet denizinde yıkanan müminlerden eyle.

Hayırlı Cumalar

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