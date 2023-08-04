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  • Cuma Mesajları: Ayetli, en güzel, resimli, hadisli, dualı, yeni ve anlamlı Cuma mesajları 2023

Cuma Mesajları: Ayetli, en güzel, resimli, hadisli, dualı, yeni ve anlamlı Cuma mesajları 2023

Müminlerin bayramı olan Cuma günü, Hak Teala'ya yakınlaşmak için her Müslümana sunulan benzersiz bir hediye, eşsiz bir vesiledir. Bu günü her ne kadar iabdet ve dua ile idrak etsek de Cuma gününü bizler için güzel, müstesna kılan yönlerden birisi de sıla-i rahimdir. Sizler için bu mübarek günde ailenize, büyüklerinize göndermek için en güzel, dualı, manalı, ayetli, hadisli, resimli ve yeni Cuma mesajlarını hazırladık.

Giriş Tarihi: 04.08.2023 10:07
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Gününüz aydın, gönlünüz ferah Cuma gününüz mübarek olsun…

Hayırlı Cumalar

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Rabbimiz bizleri Bağışla!

Ananın oğlundan yüz çevireceği günde bize merhamet et!

Hayırlı Cumalar

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Ya Rabbi

Bizi ve zürriyetimizi kötü ahlaklı kimselerin şerrinden koru!

Hayırlı Cumalar

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Rabbimiz

Dilimizden gerçeği, gönlümüzden merhameti, yaşantımızdan ise adaleti eksik etme…

Hayırlı Cumalar

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Ya Rabbi

Tüm Müslümanların gönlünü ferahlat, bizleri yarın mahşer gününde amel defteri sağ taraftan verilenlerden eyle!

Hayırlı Cumalar

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