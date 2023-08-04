Cuma Mesajları: Ayetli, en güzel, resimli, hadisli, dualı, yeni ve anlamlı Cuma mesajları 2023

Müminlerin bayramı olan Cuma günü, Hak Teala'ya yakınlaşmak için her Müslümana sunulan benzersiz bir hediye, eşsiz bir vesiledir. Bu günü her ne kadar iabdet ve dua ile idrak etsek de Cuma gününü bizler için güzel, müstesna kılan yönlerden birisi de sıla-i rahimdir. Sizler için bu mübarek günde ailenize, büyüklerinize göndermek için en güzel, dualı, manalı, ayetli, hadisli, resimli ve yeni Cuma mesajlarını hazırladık.