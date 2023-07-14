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  • Cuma Mesajları: Ayetli, en güzel, resimli, hadisli, dualı, yeni ve anlamlı Cuma mesajları 2023

Cuma Mesajları: Ayetli, en güzel, resimli, hadisli, dualı, yeni ve anlamlı Cuma mesajları 2023

Merhametsiz kalmış dünyaya her defasında bir yeni soluk, mağfiret ikliminin çatlamış topraklarında bir ferah nefestir Cuma... Bu gün içinde sıla-i rahim sünnetini idrak etmek Cuma gününün yaşanması açısından oldukça önemlidir. Bu gün içinde Müslümanlar en güzel, ayetli, hadisli, manalı, dualı, en yeni cuma mesajlarını internet üzerinden arıyorlar. Sizler için en yeni, manalı, ayet ve hadisli cuma mesajlarını derledik.

Giriş Tarihi: 14.07.2023 12:59
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Ya Rabbi

Bu mübarek Cuma gününde duaları kabul edilen kullarından kıl bizleri!

Hayırlı Cumalar

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Şikâyet edilen değil minnet duyulan kullardan olmak duasıyla…

Hayırlı Cumalar

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Rabbimiz

Bizleri her türlü bela ve ezadan uzak eyle!

Hayırlı Cumalar

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Ömür sermayesini en verimli kullanan sadık kullardan olmak duasıyla…

Hayırlı Cumalar

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Tüm zerrelerimizle Rabbimize sığındığımız bir Cuma günü yaşamak duasıyla…

Hayırlı Cumalar

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