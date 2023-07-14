Cuma Mesajları: Ayetli, en güzel, resimli, hadisli, dualı, yeni ve anlamlı Cuma mesajları 2023

Merhametsiz kalmış dünyaya her defasında bir yeni soluk, mağfiret ikliminin çatlamış topraklarında bir ferah nefestir Cuma... Bu gün içinde sıla-i rahim sünnetini idrak etmek Cuma gününün yaşanması açısından oldukça önemlidir. Bu gün içinde Müslümanlar en güzel, ayetli, hadisli, manalı, dualı, en yeni cuma mesajlarını internet üzerinden arıyorlar. Sizler için en yeni, manalı, ayet ve hadisli cuma mesajlarını derledik.