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Cuma Mesajları: Ayetli, en güzel, resimli, hadisli, dualı, yeni ve anlamlı Cuma mesajları 2023

Müminler için sükunet, huzur dolu gün olan ve bizler için bir bayram gibi mübarek Cuma gününe kavuşmanın mutluluğunu idrak ediyoruz. Bu gün içinde sıla-i rahim sünnetini idrak etmek Cuma gününün yaşanması açısından oldukça önemlidir. Bu gün içinde Müslümanlar en güzel, ayetli, hadisli, manalı, dualı, en yeni cuma mesajlarını internet üzerinden arıyorlar. Sizler için en yeni, manalaı, ayet ve hadisli cuma mesajlarını derledik.

Giriş Tarihi: 07.07.2023 12:34 Güncelleme Tarihi: 07.07.2023 12:36
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◾ Cuma günü boyunca ailelerine, akrabalarına mesaj atmak ve onları sevindirmek isteyen Müslümanlar en yeni, ayetli, dualı, resimli, uzun ve kısa Cuma mesajlarını araştırıyor. Haftanın bayramı olan Cuma gününde en sade, temiz, güzel, ayetli, dualı, zikirli, hadisli, yeni Cuma mesajlarını sizler için hazırladık.

◾ Ellerimizin büyük bişr şevkle semaya yükseldiği mübarek Cuma günümüz mübarek olsun.

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Bu cuma içimizdeki tüm güzel düşüncelerin duaya dökülmesi duasıyla ellerimizi semaya açalım

Hayırlı Cumalar

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Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun

Hayırlı Cumalar

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Ya Rabbi

Bizlere hakkımızda hayırlı olacak amelleri işlemeyi nasip eyle!

Hayırlı Cumalar

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Yüce Allah tüm dualarınızı kabul, kalbinizi mesrur etsin!

Hayırlı Cumalar

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