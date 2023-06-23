Cuma Mesajları: Ayetli, en güzel, resimli, hadisli, dualı, yeni ve anlamlı Cuma mesajları 2023

Haftanın en sükunetli, en huzur dolu günü olan ve biz Müminler için bir bayram mesabesindeki mübarek Cuma gününe kavuşmanın kınavcını yaşıyoruz. Müslümanlar her önemli dini günler aynı zamanda Efendimizin (SAV) ümmetine tembihlediği sıla-i rahimi ihya ve idrak etmek için de önemli bir vesiledir. Bu gün içinde Müslümanlar en güzel, ayetli, hadisli, manalı, dualı, en yeni cuma mesajlarını internet üzerinden arıyorlar. Sizler için en yeni, manalaı, ayet ve hadisli cuma mesajlarını derledik.