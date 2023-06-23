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Cuma Mesajları: Ayetli, en güzel, resimli, hadisli, dualı, yeni ve anlamlı Cuma mesajları 2023

Haftanın en sükunetli, en huzur dolu günü olan ve biz Müminler için bir bayram mesabesindeki mübarek Cuma gününe kavuşmanın kınavcını yaşıyoruz. Müslümanlar her önemli dini günler aynı zamanda Efendimizin (SAV) ümmetine tembihlediği sıla-i rahimi ihya ve idrak etmek için de önemli bir vesiledir. Bu gün içinde Müslümanlar en güzel, ayetli, hadisli, manalı, dualı, en yeni cuma mesajlarını internet üzerinden arıyorlar. Sizler için en yeni, manalaı, ayet ve hadisli cuma mesajlarını derledik.

Giriş Tarihi: 23.06.2023 10:59
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Ya Rabbi

Tüm güzelliklere karşı mutlu olduğumuz gibi tüm kötülüklere karşı da nefsimize hâkim olabilmeyi bize nasip eyle…

Hayırlı Cumalar

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En huşu dolu zikir, dua anında kalbinize düşenlerden olabilmek duasıyla…

Hayırlı Cumalar

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Rabbimiz

Bizleri Resul-i Zişan Efendimizin (SAV) çizgisinden ayırma...

Hayırlı Cumalar

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Ya Rabbi

Bizi sadece senden isteyen, hakkıyla ibadet eden mütevekkil kullarından eyle…

Hayırlı Cumalar

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Rabbimiz

Bize cennetin kokusunu duyur ve onun nimetlerinden nasiplendir, bizlere ateşin kokusunu duyurma…

Hayırlı Cumalar

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