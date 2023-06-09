Cuma Mesajları: Ayetli, en güzel, resimli, hadisli, dualı, yeni ve anlamlı Cuma mesajları 2023

Müslümanların her hafta bir olduğu, tevhid ilkesinin bir yansıması olarak ibadethanelerde toplandıkları Cuma namazı, bir bayram hükmündedir. Müminler bu mukaddes günde hep beraber ibadet ederek Allah Teala'nın emrini tutarlar. Ayrıca bu müstesna gün içinde sevdiklerine, büyüklerine manalı, anlamlı, ayetli, hadisli, dualı, resimli, en güzel Cuma mesajları atarak onları da mutlu ederler. Sizler için en güzel, resimli, dualı, ayetli, anlamlı, yeni cuma mesajlarını kaleme aldık.