Arama

Menu
  • Anasayfa
  • Galeri
  • İslam
  • Cuma Mesajları: Ayetli, en güzel, resimli, hadisli, dualı, yeni ve anlamlı Cuma mesajları 2023

Cuma Mesajları: Ayetli, en güzel, resimli, hadisli, dualı, yeni ve anlamlı Cuma mesajları 2023

Müslümanların her hafta bir olduğu, tevhid ilkesinin bir yansıması olarak ibadethanelerde toplandıkları Cuma namazı, bir bayram hükmündedir. Müminler bu mukaddes günde hep beraber ibadet ederek Allah Teala'nın emrini tutarlar. Ayrıca bu müstesna gün içinde sevdiklerine, büyüklerine manalı, anlamlı, ayetli, hadisli, dualı, resimli, en güzel Cuma mesajları atarak onları da mutlu ederler. Sizler için en güzel, resimli, dualı, ayetli, anlamlı, yeni cuma mesajlarını kaleme aldık.

Giriş Tarihi: 09.06.2023 10:00
  • 1
  • 15

Ya Rabbi

Kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl.

Hayırlı Cumalar

  • 2
  • 15

Ya Rabbi

Bizi sevdiğin, cennet-i cemalinle müjdelediğin kullarından kıl

Hayırlı Cumalar

  • 3
  • 15

Rabbimiz

Yüzümüzden tebessümü, dilimizden adını esirgemeyen salih kullarından eyle hepimizi

Hayırlı Cumalar

  • 4
  • 15

Ya Rabbi

Bizi Cuma günü namaza çağrıldığında her daim icabet eden kullarından eyle…

Hayırlı Cumalar

  • 5
  • 15

Rabbimiz

Dualarımızı senin rızana uygun edebilmeyi bize nasip eyle…

Hayırlı Cumalar

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN