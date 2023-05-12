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  • Cuma Mesajları: Ayetli, en güzel, resimli, hadisli, dualı, yeni ve anlamlı Cuma mesajları 2023

Cuma Mesajları: Ayetli, en güzel, resimli, hadisli, dualı, yeni ve anlamlı Cuma mesajları 2023

Cuma vakti her hafta Müslümanların dünya hayatından sıyrılarak, beraber olma iklimini teneffüs ettikleri, rahmet ve merhametle bezeli bir zaman dilimidir. Bu müstesna vakitte Müslümanlar sıla-imrahim bağlarını kuvvetlendirme çabası içinde olurlar. Sizler için yakınlarınıza gönül rahatlığı ile gönderebileceğiniz manalı, anlamlı, ayetli, hadisli, dualı, resimli, en güzel Cuma mesajlarnı hazırladık. Hayırlı Cumalar!

Giriş Tarihi: 12.05.2023 10:13
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Rabbimiz

Cuma vaktinin bereketini ve ferahını tüm ümmete dağıt. Sana adınla yakaran munis kullarından olmak duasıyla…

Hayırlı Cumalar

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  • 16

Rabbimiz

Hayırlı olan işleri yapmayı, aklın ve dinin çirkin gördüğü şeyleri terk etmeyi bize nasip eyle…

Hayırlı Cumalar

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Ya Rabbi

Tüm güzelliklere karşı mutlu olduğumuz gibi tüm kötülüklere karşı da nefsimize hâkim olabilmeyi bize nasip eyle…

Hayırlı Cumalar

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Ya Rabbi

Sen bağışlayıcıların bağışlayıcısısın.

Ümidimizi kaybettiğimiz o en umutsuz anda dahi bizleri bağışla.

Hayırlı Cumalar

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Rabbimiz

Bizi kâfirlerin tuzaklarına karşı koru…

Hayırlı Cumalar

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