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  • Cuma Mesajları: Ayetli, en güzel, resimli, hadisli, dualı, yeni ve anlamlı Cuma mesajları 2023

Cuma Mesajları: Ayetli, en güzel, resimli, hadisli, dualı, yeni ve anlamlı Cuma mesajları 2023

Müslümanların hafta içerisinde en değer verdiği gün olan Cuma rahmet iklimi ile benliğimizi kuşatır. Ramazan ayının cumalarında mağfiret ve rahmet tüm yeryüzüne yayılır. Bu güne kavuşmanın verdiği ferahlık ve rahatlık ile müminler en çok uzak durumda oldukları akrabalarına mesajlar atarak sıla-i rahimi gözetme gayreti içinde olurlar. Sizler için yakınlarınıza gönül rahatlığı ile gönderebileceğiniz manalı, anlamlı, ayetli, hadisli, dualı, resimli, en güzel Cuma mesajlarnı hazırladık. Hayırlı Cumalar!

Giriş Tarihi: 13.04.2023 13:21
  • 1
  • 20

Ya Rabbi

Bizi sadece senden isteyen, hakkıyla ibadet eden mütevekkil kullarından eyle!

Hayırlı Cumalar

  • 2
  • 20

Rabbimiz

Bize ve ailemize hayırla yâd edilecek bir ömür sürdürebilmeyi, senin rızana uygun yaşayanlardan olmayı nasip eyle

Hayırlı Cumalar

  • 3
  • 20

Rabbimiz

Rahmetini, mağfiretini esirgeme üzerimizden

Âmin!

Hayırlı Cumalar

  • 4
  • 20

Rabbimiz

Cuma günü içimizi daraltan tüm vesvese, kötülükleri bertaraf eyle. Bizi sana yakınlaştıracak ameller yapanlardan kıl

Hayırlı Cumalar

  • 5
  • 20

Ya Rabbi

Milletimizi ve devletimizi payidar kıl. En kötü günlerimizde dahi aramıza nifak sokmak isteyenlere izin verme

Hayırlı Cumalar

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