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  • Cuma Mesajları: Ayetli, en güzel, resimli, hadisli, dualı, yeni ve anlamlı Cuma mesajları 2023

Cuma Mesajları: Ayetli, en güzel, resimli, hadisli, dualı, yeni ve anlamlı Cuma mesajları 2023

Müslümanların hafta içerisinde en değer verdiği gün olan Cuma rahmet iklimi ile benliğimizi kuşatır. Hele hele bu Cuma Ramazan ayının ilk cuması ise mağfiret tüm arza yayılır. Bu güne kavuşmanın verdiği ferahlık ve rahatlık ile müminler en çok uzak durumda oldukları akrabalarına mesajlar atarak sıla-i rahimi gözetme gayreti içinde olurlar. Sizler için yakınlarınıza gönül rahatlığı ile gönderebileceğiniz manalı, anlamlı, ayetli, hadisli, dualı, resimli, en güzel Cuma mesajlarnı hazırladık. Hayırlı Cumalar!

Giriş Tarihi: 24.03.2023 11:25
  • 1
  • 20

Rabbimiz

Rahmetini, mağfiretini esirgeme üzerimizden

Âmin!

Hayırlı Cumalar

  • 2
  • 20

Rabbimiz

Bize cennetin kokusunu duyur ve onun nimetlerinden nasiplendir, bizlere ateşin kokusunu duyurma

Hayırlı Cumalar

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  • 20

Rabbimiz

Cuma günü içimizi daraltan tüm vesvese, kötülükleri bertaraf eyle. Bizi sana yakınlaştıracak ameller yapanlardan kıl

Hayırlı Cumalar

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Ya Rabbi

Her yönden gelebilecek tüm belalara karşı Müslümanları koru. Bizleri sana layık kullardan eyle.

Hayırlı Cumalar

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  • 20

Ya Rabbi

Tüm güzelliklere karşı mutlu olduğumuz gibi tüm kötülüklere karşı da nefsimize hâkim olabilmeyi bize nasip eyle…

Hayırlı Cumalar

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