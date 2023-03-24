Cuma Mesajları: Ayetli, en güzel, resimli, hadisli, dualı, yeni ve anlamlı Cuma mesajları 2023

Müslümanların hafta içerisinde en değer verdiği gün olan Cuma rahmet iklimi ile benliğimizi kuşatır. Hele hele bu Cuma Ramazan ayının ilk cuması ise mağfiret tüm arza yayılır. Bu güne kavuşmanın verdiği ferahlık ve rahatlık ile müminler en çok uzak durumda oldukları akrabalarına mesajlar atarak sıla-i rahimi gözetme gayreti içinde olurlar. Sizler için yakınlarınıza gönül rahatlığı ile gönderebileceğiniz manalı, anlamlı, ayetli, hadisli, dualı, resimli, en güzel Cuma mesajlarnı hazırladık. Hayırlı Cumalar!