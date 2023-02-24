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  • Cuma Mesajları: Ayetli, en güzel, resimli, hadisli, dualı, yeni ve anlamlı Cuma mesajları

Cuma Mesajları: Ayetli, en güzel, resimli, hadisli, dualı, yeni ve anlamlı Cuma mesajları

Ümmeti Muhammed için haftanın en değerli günü Cuma günü, ibadeti ise Cuma namazıdır. Cuma günü hürriyet başta olmak üzere tüm ferahlıkları Müslümanlara getiren ilahi bir müjdedir. Sıla-i rahim hususunda dikkat ve rikkatli olan müminler, ailelerine cuma mesajları atarak onların hatırlarını gözetirler. Kısa, anlamlı, ayetli, hadisli, uzun Cuma mesajlarını sizler için hazırladık. En anlamlı Cuma mesajları 2023 metinlerine ulaşmak için doğru yerdesiniz. İşte uzun, anlamlı, manalı, hadisli, ayetli, resimli Cuma mesajları!

Giriş Tarihi: 24.02.2023 10:21
  • 1
  • 12

Cuma gününüz ve namazınızı tebrik eder, siz kıymetli büyüğümün hürmetle ellerinden öperim.

Hayırlı Cumalar

  • 2
  • 12

Rabbimiz

Bize ve ailemize hayırla yâd edilecek bir ömür sürdürebilmeyi, senin rızana uygun yaşayanlardan olmayı nasip eyle…

Hayırlı Cumalar

  • 3
  • 12

Ya Rabbi

Bu değerli zaman diliminde dualarımızı kabul olan dualar zümresinden eyle. Bizleri affeyle, günahlarımızı bağışla…

Hayırlı Cumalar

  • 4
  • 12

Ya Rabbi

Bizleri rahmet denizinde yıkanan müminlerden eyle.

Hayırlı Cumalar

  • 5
  • 12

Ey Merhametlilerin en merhametlisi olan Rabbim!

Evimizden bereketini, dilimizden zikrini ve kalbimizden sevgini eksik etme!

Hayırlı Cumalar

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