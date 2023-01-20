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Cuma Mesajları: Ayetli, en güzel, resimli, hadisli, dualı, yeni ve anlamlı 2023 Cuma mesajları

İslam dünyası için haftanın en değerli günü Cuma günü, ibadeti ise Cuma namazıdır. Cuma günü hürriyet başta olmak üzere tüm ferahlıkları Müslümanlara getiren ilahi bir müjdedir. Sıla-i rahim hususunda dikkat ve rikkatli olan müminler, ailelerine cuma mesajları atarak onların hatırlarını gözetirler. Kısa, anlamlı, ayetli, hadisli, uzun Cuma mesajlarını sizler için hazırladık. En anlamlı Cuma mesajları 2023 metinlerine ulaşmak için doğru yerdesiniz. İşte uzun, anlamlı, manalı, hadisli, ayetli, resimli Cuma mesajları!

Giriş Tarihi: 20.01.2023 13:00
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Rabbimiz

Komşularımızın hakkına girmekten bizi koru. Bizleri her hakka riayet eden Müslümanlardan eyle

Hayırlı Cumalar

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Rabbimiz

Yüzümüzden tebessümü, dilimizden adını esirgemeyen salih kullarından eyle hepimizi

Hayırlı Cumalar

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Rabbimiz

Niyetimizi, amelimizi ve düşüncelerimizi İslam'a uygun, hayırlı fikirlerden kıl

Hayırlı Cumalar

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Rabbimiz

Rüyaları hayırlı, amelleri salih ve yuvası rahmet dolu kullarından eyle bizi

Hayırlı Cumalar

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Rabbimiz

Muhakkak ki sen, bağışlayıcıların en bağışlayıcısı merhametlilerin en merhametlisisin. Ümmeti hayırlara gark eyle

Hayırlı Cumalar

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