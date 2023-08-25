Cuma mesajları 2023: Ayetli, en güzel, resimli, hadisli, dualı, yeni ve anlamlı Cuma Mesajları

Her hafta bir bayram muştusuyla kapımızı çalar Cuma... Müminler en güzel elbiseleri ile Cuma namazına giderken en güzel sözlerle mukabele ederler birbirlerine. Kalplerin sükun bulduğu bir açık hava hakimdir Cuma günlerine. Bu gün içinde Müslümanlar akrabalarına, büyüklerine, küs olduklarına Cuma mesajları atarak hatırlarını sorar, sıla-i rahim gerçekleştirirler. Sizler için bu Cuma gününde ailenize, büyüklerinize göndermek için en güzel, dualı, manalı, ayetli, hadisli, resimli ve yeni Cuma mesajlarını hazırladık.