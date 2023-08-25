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  • Cuma mesajları 2023: Ayetli, en güzel, resimli, hadisli, dualı, yeni ve anlamlı Cuma Mesajları

Cuma mesajları 2023: Ayetli, en güzel, resimli, hadisli, dualı, yeni ve anlamlı Cuma Mesajları

Her hafta bir bayram muştusuyla kapımızı çalar Cuma... Müminler en güzel elbiseleri ile Cuma namazına giderken en güzel sözlerle mukabele ederler birbirlerine. Kalplerin sükun bulduğu bir açık hava hakimdir Cuma günlerine. Bu gün içinde Müslümanlar akrabalarına, büyüklerine, küs olduklarına Cuma mesajları atarak hatırlarını sorar, sıla-i rahim gerçekleştirirler. Sizler için bu Cuma gününde ailenize, büyüklerinize göndermek için en güzel, dualı, manalı, ayetli, hadisli, resimli ve yeni Cuma mesajlarını hazırladık.

Giriş Tarihi: 25.08.2023 11:03
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Ya Rabbi

Bizleri senin adını zikreden ve şükrünü eda eden kullarından eyle!

HAYIRLI CUMALAR

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Rabbimiz

Bize öyle bir rahmet ver ki tüm çevremize faydamız bulunsun!

HAYIRLI CUMALAR

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Ya Rabbi

Kalbi veren sensin. Kalplerimizi sabit kıl! Senden gayrısına açma!

HAYIRLI CUMALAR

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Rabbimiz

Affı sonsuz olan sadece sensin. Tüm günahlarımızdan bizi temizle! Huzuruna temiz gelen müminlerden eyle!

HAYIRLI CUMALAR

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Ya Rabbi

Seni hakkıyla sevmeyi, senin yolunun takipçilerini sevmeyi bize nasip eyle!

HAYIRLI CUMALAR

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