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  • Cuma mesajları 2023: Ayetli, en güzel, resimli, hadisli, dualı, yeni ve anlamlı Cuma Mesajları

Cuma mesajları 2023: Ayetli, en güzel, resimli, hadisli, dualı, yeni ve anlamlı Cuma Mesajları

Resulullah (SAV) tarafından 'üzerine güneş doğan en hayırlı gün' olarak anılan Cuma günü, müminler için bir birlik ve bayram zamanıdır. Bu gün aynı zamanda içerisinde barındırdığı Cuma namazı ile de haftanın kalan günlerinden öne çıkar. Cuma günün de Müslümanlar sıla-i rahim yaparak aile büyüklerinin, yaşlıların, ebeveynlerin hatırlarını sorarlar. Sizler için bu mübarek günde ailenize, büyüklerinize göndermek için en güzel, dualı, manalı, ayetli, hadisli, resimli ve yeni Cuma mesajlarını hazırladık.

Giriş Tarihi: 18.08.2023 10:55
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Çiçek bahçelerinde gezerek çiçek kokmanın bahtiyarlığına eriştir bizi ya Rab!

Hayırlı Cumalar

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Her hafta gönlümüze misafir olan Cuma gününü bu hafta başımıza taç eden müminlerden olmak duasıyla…

Hayırlı Cumalar

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Hak Teâlâ kendisine edilen dualara karşı geri dönücüdür. Cuma namazının dualarında buluşalım…

Hayırlı Cumalar

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Şerlerden uzak, hayırlara yakın bir ömür sürmek duasıyla…

Hayırlı Cumalar

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İslam aleminin sağlık, afiyet ve huzur bulması duasıyla…

Hayırlı Cumalar

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