Cuma mesajları 2023: Ayetli, en güzel, resimli, hadisli, dualı, yeni ve anlamlı Cuma Mesajları

Resulullah (SAV) tarafından 'üzerine güneş doğan en hayırlı gün' olarak anılan Cuma günü, müminler için bir birlik ve bayram zamanıdır. Bu gün aynı zamanda içerisinde barındırdığı Cuma namazı ile de haftanın kalan günlerinden öne çıkar. Cuma günün de Müslümanlar sıla-i rahim yaparak aile büyüklerinin, yaşlıların, ebeveynlerin hatırlarını sorarlar. Sizler için bu mübarek günde ailenize, büyüklerinize göndermek için en güzel, dualı, manalı, ayetli, hadisli, resimli ve yeni Cuma mesajlarını hazırladık.