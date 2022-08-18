Cuma mesajları 2022: En yeni, güzel, resimli hayırlı Cumalar mesajları

Her hafta Müslümanları şenlendiren, ortalığı bir bayram yerine çeviren yegane gündür, Cuma... Bu kıymetli günde büyüklerine mesaj atmak için herkes cuma mesajlarını araştırıyor. Sizler için SMS olarak gönderebileceğiniz, Facebook, Twitter, İnstagram gibi sosyal medya hesaplarınızda paylaşabileceğiniz dualı, ayetli, anlamlı, resimli Cuma mesajları yazdık. Cumanız mübarek olsun.