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  • Cuma mesajları 2022: En yeni, güzel, resimli hayırlı Cumalar mesajları

Cuma mesajları 2022: En yeni, güzel, resimli hayırlı Cumalar mesajları

Her hafta Müslümanları şenlendiren, ortalığı bir bayram yerine çeviren yegane gündür, Cuma... Bu kıymetli günde büyüklerine mesaj atmak için herkes cuma mesajlarını araştırıyor. Sizler için SMS olarak gönderebileceğiniz, Facebook, Twitter, İnstagram gibi sosyal medya hesaplarınızda paylaşabileceğiniz dualı, ayetli, anlamlı, resimli Cuma mesajları yazdık. Cumanız mübarek olsun.

Giriş Tarihi: 18.08.2022 18:42
  • 1
  • 15

Ya Rabbi

Her işimize senin adınla başlamayı bize ve neslimizden gelenlere nasip eyle.

Hayırlı Cumalar

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  • 15

Rabbimiz

Dergâh-ı izzetinde, bu mübarek Cuma gününde dualarımızı kabul gören dualar zümresinden eyle.

Hayırlı Cumalar

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  • 15

Ya Rabbi

Sen merhametlilerin en merhametlisi, şefkatlilerin en şefkatlisisin. Bizi yarın ananın evladından kaçacağı günde bağışla, terk etme.

Hayırlı Cumalar

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Rabbimiz

Bizi iyilik yapan, iyilik yapılmasına vesile olan, iyilerin yolundan giden kimselerden kıl.

Hayırlı Cumalar

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  • 15

Ya Rabbi

Bizi ve tüm ümmeti sana dayanan, sadece sana dayanan salih kullarından eyle.

Hayırlı Cumalar

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