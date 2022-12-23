Cuma Mesajları 2022: Ayetli, en güzel, resimli, hadisli, dualı, yeni ve anlamlı Cuma mesajları

Cuma günü hürriyet gibi kutsal bir anlam ifade eder Müslümanlar için. Yataktan daha bir dinç çıkılır, gün sanki biz doğmadan aydınlamıştır. Akrabalar aranır, hatırlar sorulur ve günün ziyneti olan Cuma namazı beklenir usulca. Müslümanlar haftalık bayram günleri olan Cuma'yı daha bilinçli hareket ederek ihya ederler. Bugün bilhassa dolaşım kanalları üzerinden en güzel, ayetli, en güzel, resimli, hadisli, dualı, yeni ve anlamlı Cuma mesajları aratılır. Sizler için birbirinden güzel, ayetli, en güzel, resimli, hadisli, dualı, yeni ve anlamlı Cuma mesajlarını derledik. Hayırlı Cumalar.