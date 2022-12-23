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Cuma Mesajları 2022: Ayetli, en güzel, resimli, hadisli, dualı, yeni ve anlamlı Cuma mesajları

Cuma günü hürriyet gibi kutsal bir anlam ifade eder Müslümanlar için. Yataktan daha bir dinç çıkılır, gün sanki biz doğmadan aydınlamıştır. Akrabalar aranır, hatırlar sorulur ve günün ziyneti olan Cuma namazı beklenir usulca. Müslümanlar haftalık bayram günleri olan Cuma'yı daha bilinçli hareket ederek ihya ederler. Bugün bilhassa dolaşım kanalları üzerinden en güzel, ayetli, en güzel, resimli, hadisli, dualı, yeni ve anlamlı Cuma mesajları aratılır. Sizler için birbirinden güzel, ayetli, en güzel, resimli, hadisli, dualı, yeni ve anlamlı Cuma mesajlarını derledik. Hayırlı Cumalar.

Giriş Tarihi: 23.12.2022 07:30 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022 12:30
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  • 15

Rabbimiz

Bizi Cuma'nın selametine ve refahına kavuştur

Hayırlı Cumalar

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Rabbimiz

Zikrini ve esma-i şeriflerini dilimizden düşürtme

Hayırlı Cumalar

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Ya Rabbi

Neslimizi sana karşı zahid ve abid kıl. Bizi sana asi olmaktan muhafaza eyle

Hayırlı Cumalar

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Rabbimiz

Bizleri Resul-i Zişan Efendimizin çizgisinden ayırma

Hayırlı Cumalar

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Ya Rabbi

Bizlere dayanma gücü ve sabretme lütfu ihsan eyle

Hayırlı Cumalar

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