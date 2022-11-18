Cuma Mesajları 2022: Ayetli, en güzel, hadisli, resimli, dualı, anlamlı ve yeni Cuma mesajları

Müminlerin bayramı olan Cuma, her hafta dünyayı bir kaç saatliğine farklı bir iklime dahil eder. İş yerleri kapanır, hayat durur ve tüm Müslümanlar huzura kavuşur. Bu günün ve vaktin en önemli eylemlerinden birisi de aile büyüklerini aramak ve onlara mesaj atmaktır. Her Cuma günü insanlar ailelerine, anne ve babalarına, büyüklerine göndermek için internet ortamında SMS, FACEBOOK, WHATSAPP üzerinden cuma mesajları arıyorlar. Sizler için en güzel, en manalı, dualı, ayetli, hadisli cuma mesajlarını bir araya getirik. Hayırlı Cumalar...