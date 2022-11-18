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Cuma Mesajları 2022: Ayetli, en güzel, hadisli, resimli, dualı, anlamlı ve yeni Cuma mesajları

Müminlerin bayramı olan Cuma, her hafta dünyayı bir kaç saatliğine farklı bir iklime dahil eder. İş yerleri kapanır, hayat durur ve tüm Müslümanlar huzura kavuşur. Bu günün ve vaktin en önemli eylemlerinden birisi de aile büyüklerini aramak ve onlara mesaj atmaktır. Her Cuma günü insanlar ailelerine, anne ve babalarına, büyüklerine göndermek için internet ortamında SMS, FACEBOOK, WHATSAPP üzerinden cuma mesajları arıyorlar. Sizler için en güzel, en manalı, dualı, ayetli, hadisli cuma mesajlarını bir araya getirik. Hayırlı Cumalar...

Giriş Tarihi: 18.11.2022 11:13 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022 11:17
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En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın. Âmin!

Hayırlı Cumalar

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Ya Rabbi

Bu değerli zaman diliminde dualarımızı kabul olan dualar zümresinden eyle. Bizleri affeyle, günahlarımızı bağışla…

Hayırlı Cumalar

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Rabbimiz

Bizleri sabırlı, dertli ve tevekkül ehli kullarından eyle…

Hayırlı Cumalar

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Ya Rabbi!

Sen bağışlayıcıların bağışlayıcısısın.

Ümidimizi kaybettiğimiz o en umutsuz anda dahi bizleri bağışla.

Hayırlı Cumalar

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Rabbimiz, muhakkak ki sen en bağışlayıcı olansın. Bizleri bağışla, bizleri rahmetinden ve bereketinden ayırma. Bizleri mübarek Cuma vaktinin hürmetine altından nehirler akan cennetlerine al. Âmin!

Hayırlı Cumalar

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