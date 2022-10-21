Cuma Mesajları 2022: Ayetli, en güzel, hadisli, resimli, dualı, anlamlı ve yeni Cuma mesajları

Her hafta inananlar olarak idrak ettiğimiz Cuma günü ve namazı dini ve toplumsal manada önemli bir işleve sahiptir. Ailelerinden uzak olanlar ise bu günün sevincini aileleriyle paylaşabilmek için en yeni ve güzel Cuma mesajlarını arıyorlar. Sizler için En Güzel, Resimli, Dualı, Ayetli, Anlamlı ve Yeni Cuma Mesajlarını derledik. Siz de En Güzel, Resimli, Dualı, Ayetli, Anlamlı ve Yeni Cuma Mesajlarını whatsapp, facebook, instagram, twitter gibi sosyal uygulamalar üzerinden ailelerinize gönderebilirsiniz. Hayırlı Cumalar!