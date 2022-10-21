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  • Cuma Mesajları 2022: Ayetli, en güzel, hadisli, resimli, dualı, anlamlı ve yeni Cuma mesajları

Cuma Mesajları 2022: Ayetli, en güzel, hadisli, resimli, dualı, anlamlı ve yeni Cuma mesajları

Her hafta inananlar olarak idrak ettiğimiz Cuma günü ve namazı dini ve toplumsal manada önemli bir işleve sahiptir. Ailelerinden uzak olanlar ise bu günün sevincini aileleriyle paylaşabilmek için en yeni ve güzel Cuma mesajlarını arıyorlar. Sizler için En Güzel, Resimli, Dualı, Ayetli, Anlamlı ve Yeni Cuma Mesajlarını derledik. Siz de En Güzel, Resimli, Dualı, Ayetli, Anlamlı ve Yeni Cuma Mesajlarını whatsapp, facebook, instagram, twitter gibi sosyal uygulamalar üzerinden ailelerinize gönderebilirsiniz. Hayırlı Cumalar!

Giriş Tarihi: 21.10.2022 11:40
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Rabbimiz
Bizleri sabırlı, dertli ve tevekkül ehli kullarından eyle…

Hayırlı Cumalar

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Ya Rabbi,

Neslimizden seni anarak mutlu olan, adını yücelten, zakir ve abid kullar neşet ettir…

Hayırlı Cumalar

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Rabbimiz,

Bizlere faydalı ilim, hayırlı rızık ve salih amel gerçekleştirmeyi nasip et…

Hayırlı Cumalar

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Ya Rabbi!

Ümmeti Muhammedi şeytanın akıl almaz, caydırıcı hilelerinden koru…

Hayırlı Cumalar

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Rabbimiz,

Sana inandık, sana güvendik. Akıbetlerimizi hayırlara gark eyle…

Hayırlı Cumalar

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