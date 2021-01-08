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Cuma mesajları 2021! En yeni, resimli Cuma mesajları…

Cuma mesajları, Müslümanların birbirlerini tebrik ettiği, ümmet için dualar ettiği ve birbirlerine iyi temennilerde bulundukları metinlerdir. Cuma günü, Allah'ın ayetlerde bildirdiği, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in hadislerinde müjdelediği mübarek bir gündür. Cuma gününde öyle bir vakit vardır ki dualar kabul olur. 2021'in yeni, resimli, en güzel Cuma mesajlarını derledik.

Giriş Tarihi: 08.01.2021 00:52 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021 00:54
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İslam âlemi için Cuma günü, mübarek sayılan günlerden biridir. Cuma gününün faziletleri Allah tarafından mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'de vurgulanmış, Peygamberimizin hadis-i şeriflerinde müjdelenmiştir. Bu sebeple Müslümanlar birbirlerine Cuma'nın feyzini hatırlatmak, birbirlerinin dualarında yer almak ve iyi niyazlarda bulunmak amacıyla Cuma mesajı atarlar. Sevdiklerinize gönderebileceğiniz birbirinden güzel, resimli, yeni, Cuma mesajları…

Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat...

Hayırlı Cumalar.

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Ey Büyük Rabbim! Dinimizden dolayı bizi yok etmeye çaba sarf edenlere fırsat verme. Bizleri o büyük İslam dininin yolundan ayırma…

Hayırlı Cumalar

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"Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki ) payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler."

Zariyat 58, 59

Cuma gününüz mübarek olsun.

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"Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."

A'raf, 199

Cuma gününüz mübarek olsun.

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Dünyada bir olan sende bin olsun, kâinatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, âmin!

"Hayırlı Cumalar" dilerim.

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