Cuma mesajları 2021! En yeni, resimli Cuma mesajları…

Cuma mesajları, Müslümanların birbirlerini tebrik ettiği, ümmet için dualar ettiği ve birbirlerine iyi temennilerde bulundukları metinlerdir. Cuma günü, Allah'ın ayetlerde bildirdiği, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in hadislerinde müjdelediği mübarek bir gündür. Cuma gününde öyle bir vakit vardır ki dualar kabul olur. 2021'in yeni, resimli, en güzel Cuma mesajlarını derledik.