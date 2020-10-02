Cuma mesajları 2020 yeni! Resimli, en güzel Cuma mesajları!

Cuma, önemi ayet ve hadislerle de vurgulanan, Müslümanlar için mübarek sayılan bir gündür. Cuma gününde eller semaya yükselir, Allah'a dua ve niyazlar dile getirilir ve Müslümanlar birbirlerine "hayırlı cumalar" temennisi için mesaj atarlar. Bu hafta da en güzel, ayetli, resimli ve en yeni Cuma mesajlarını sizler için derledik. İşte, WhatsApp, Instagram, Twitter ve Facebook'tan sevdiklerinize gönderebileceğiniz Cuma mesajları!