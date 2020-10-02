Cuma mesajları 2020 yeni! Resimli, en güzel Cuma mesajları!
Cuma mesajları 2020 yeni! Resimli, en güzel Cuma mesajları!
Cuma günleri İslam alemi için mübarek bir gündür ve Müslümanlar bu faziletli günde birbirlerini tebrik etmek için Cuma mesajı atarlar. Cuma mesajları genel olarak duaların kabul olmasının niyaz edildiği iyi dileklerin dilendiği mesajlardır. Duaların kabul olduğu gizli bir an bulunan Cuma gününde, Allah'a ibadet etmek önemlidir. En yeni, resimli ve en güzel Cuma mesajlarını derledik.
Giriş Tarihi: 02.10.2020
09:20
Güncelleme Tarihi: 02.10.2020
09:47