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Cuma mesajları 2020 yeni! Resimli, en güzel Cuma mesajları!

Cuma günleri İslam alemi için mübarek bir gündür ve Müslümanlar bu faziletli günde birbirlerini tebrik etmek için Cuma mesajı atarlar. Cuma mesajları genel olarak duaların kabul olmasının niyaz edildiği iyi dileklerin dilendiği mesajlardır. Duaların kabul olduğu gizli bir an bulunan Cuma gününde, Allah'a ibadet etmek önemlidir. En yeni, resimli ve en güzel Cuma mesajlarını derledik.

Giriş Tarihi: 02.10.2020 09:20 Güncelleme Tarihi: 02.10.2020 09:47
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CUMA MESAJLARI 2020 YENİ!
CUMA MESAJLARI 2020 YENİ!

Cuma, önemi ayet ve hadislerle de vurgulanan, Müslümanlar için mübarek sayılan bir gündür. Cuma gününde eller semaya yükselir, Allah'a dua ve niyazlar dile getirilir ve Müslümanlar birbirlerine "hayırlı cumalar" temennisi için mesaj atarlar. Bu hafta da en güzel, ayetli, resimli ve en yeni Cuma mesajlarını sizler için derledik. İşte, WhatsApp, Instagram, Twitter ve Facebook'tan sevdiklerinize gönderebileceğiniz Cuma mesajları!

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"Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için çok hayırlıdır."

Cuma, 9

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Ey büyük Allah'ım, kalpleri iyiden kötüye, kötüden iyiye çeviren, ancak sensin. Kalbimi, dininde sâbit kıl, dininden döndürme, Müslümanlıktan ayırma!

Hayırlı cumalar dilerim.

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Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün aleyhisselam sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl.

Hayırlı Cumalar.

Cuma namazı yerine öğle namazı kılınır mı? Cuma namazı evden kılınır mı?

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Allah'ım! Gece ve gündüzün getirdiklerinin şerrinden, rüzgârın ve zamanın getirdiği kötülüklerden sana sığınırız.

Hayırlı Cumalar.

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