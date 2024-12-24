Çınarın kuvvetli dalı Fahreddin Razi’den cümleler

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"Hayatım boyunca şunu tecrübe ettim. Ne zaman bir işte, bir kimse, Allah'tan başkasına îtimâd etse, bu îtimâdı onun belâ, mihnet, sıkıntı ve zorluk çekmesine sebep olur. Ama Allah'a güvenip, yalnız ona dayansa istediği şey en güzel şekilde hâsıl olur"

Fahreddin Razi