Çınarın kuvvetli dalı Fahreddin Razi’den cümleler

İslam düşünce tarihinin en önemli mütefekkirlerinden biri olarak kabul edilen Fahreddin Razi; felsefe, tefsir, fıkıh, kelam ve tefsir alanlarında yaptığı çalışmalar ve serdettiği fikirler ile tanındı. 12. yüzyılın en parlak simalarından olan Razi; zekası, hafızası ve hitabeti ile öne çıkıyordu. Hemen her ilme dair okumalar yapan ve eser verme gayretinde olan Fahreddin Razi kaleme aldığı Mefatihu'l Gayb, el Metalibu'l Aliye, el Muhassal, Kitabü'l Erbain, el Mahsul gibi eserleriyle İslam düşünce tarihine önemli ölçüde tesir etmişti. Sizler için çınarın kuvvetli dalı olan Fahreddin Razi'nin eserlerinden cümleleri bir araya getirdik.
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"Meşgûl ol ki müşkülün hallolsun. İnsan için meşgûliyetten daha iyi bir tedâvi yoktur..."
Fahreddin Razi
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"Vallahi yemek yerken dahi ilimle iştigal etmediğim için öyle pişmanım ki! Çünkü vakit ve zaman çok azizdir."
Fahreddin Razi
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"Allah, fehûr'u, yani, kendi kendine büyüklenip gururlananı da sevmez."
Fahreddin Razi
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"Bilgi, "ister bir zorunluluk isterse de bir delil olsun bir gerektirici nedeniyle kesin ve örtüşen inançtır".
Fahreddin Razi
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"Hayatım boyunca şunu tecrübe ettim. Ne zaman bir işte, bir kimse, Allah'tan başkasına îtimâd etse, bu îtimâdı onun belâ, mihnet, sıkıntı ve zorluk çekmesine sebep olur. Ama Allah'a güvenip, yalnız ona dayansa istediği şey en güzel şekilde hâsıl olur"