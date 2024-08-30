Büyük Günahlar nedir? İslam'a göre Büyük Günahlar

Günah nedir?

◾ Günah, Farsça bir kelime olup, dinde suç sayılan, Allah'ın yasak ettiği söz ve davranışlar, demektir. Allah'ın yapın dediği bir şeyi yapmamak günah olduğu gibi, yapmayın dediği bir şeyi yapmak da günahtır. Bir örnek olmak üzere, Allah Teâlâ inananlara namaz kılmayı emretmektedir.

◾ Ergenlik çağına gelen aklı başında bir müslüman, Allah'ın bu emrini yerine getirmekle yükümlüdür. Böyle bir kimse namaz kılmayacak olursa günah işlemiş olur. Bunun başka bir örneği de zinadır. Allah Teâlâ, aralarında nikah bağı bulunmayan kadınla erkeğin cinsi ilişkide bulunmalarını yasaklamıştır. Allah'ın bu yasağına uymayanlar da günah işlemiş olurlar. Kur'an-ı Kerim, günahları, büyük ve küçük olmak üzere iki kısma ayırır.

KÜFRÜN ALAMETLERİ NELERDİR?