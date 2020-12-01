Bir Kur’an bülbülü: Hafız Abdussamed
Onu dinlerken İslam'ı seçenler, hatta ruhunu teslim edenler oldu. Kur'an-ı Kerim'i okuma tarzıyla İslam aleminde çığır açıp bambaşka bir ekol oluşturdu. Hafız Abdussamed, Kur'an bülbülü olarak anılırdı. Dünyayı dolaşarak insanları Kur'an-ı Kerim ile tanıştırdı ve yüzlerce insanın İslam ile şereflenmesine vesile oldu. Sizler için, "Mekke'nin sesi"
unvanını alan Hafız Abdussamed'in hayatını derledik.
Giriş Tarihi: 01.12.2020
17:26
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020
18:16
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Abdussamed, 1927 yılında, Mısır'ın güneyinde Muraze Köyü'nde doğdu. Asıl adı Abdülbâsit Muhammed Abdüssamed idi.
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Kıraate ilişkin dehasının ortaya çıkışında, yetiştiği çevrenin oldukça büyük etkisi vardı. Hem dedesinden hem de babasından öğrendiği Kur'an ilmi ve sevgisiyle büyüdü.
📌 Dedesi şeyh Abdussamed, Kur'an ilimleri ve hafızlığındaki üstünlüğüyle bilinirdi. Babası şeyh Abdussamed ise hafızlığı ve tecvîd ilimlerindeki ustalığıyla tanınırdı.
Hafız Abdussamed'in sesinden surelerin podcastini dinlemek için tıklayın
📌 Kendisi gibi kardeşleri de hafızdı.
On yaşına geldiğinde, Kur'an-ı Kerim'i tümüyle ezberledi. On iki yaşına geldiğinde, ünü tüm Mısır'a yayıldı.
📌 On dört yaşında Ezher'in önemli kıraat hocalarından Muhammed Selim Hamâde'den Kur'an ilimleri ve kırâat-i seb'ayı tahsil etti.
📌 Kendisinden yedi yaş büyük olan mektep arkadaşı Abdüssabûr'un anlattığına göre Abdussamed'in daha bu yaşlarda Kur'an'ın heybeti yüzünde okunmaktaydı. Günlük olarak ezberlerini tekrar eder, hafızlığını iyice sağlamlaştırmaya çalışırdı.
📌 İbn Abdi Rabbih'in
Ikdu'l-ferîd adlı eserinin çoğunu ezberledi ve yedi kıraatten icazet aldı.
Fikriyat TV'de yer alan Hafız Abdussamed'in Kur'an-ı Kerim okumalarını dinlemek için tıklayın
📌 Abdussamed, küçük yaşlarda katıldığı kıraat merasimlerinde dinlediği karilerin okuyuşunu aynen taklit etmekten sakınırdı. Böylece kendine özgü bir okuyuş tarzı geliştirdi.
Hafız Abdulbâsit Muhammed Abdussamed, Dâvûdî sesi ve uzun nefesiyle ünlüydü. Gençlik yıllarında her gün 20 kilometre koşarak ve bir süre yüzerek sonunda
tek nefeste 70 saniye kadar Kur'an okuyabilecek bir duruma geldi.
📌 1951 yılında gittiği Kahire'de çeşitli camilerde ve şehrin radyosunda Kur'an-ı Kerim okudu.
Sesi ve okuyuş tarzıyla kısa sürede büyük ilgi görerek şöhrete kavuştu.
📌Onun Kahire'deki Seyyide Zeynep Camii'ndeki Kur'an okuyuşu, hayatının
dönüm noktasını oluşturduğu söylenebilir. Mevlid münasebetiyle camideki merasime katıldı. Burada Abdülfettâh Şa'şâvî ve Şeyh Abdülazîm Zâhir gibi dönemin önemli kârîleri de yer alıyordu.
📌Caminin imamı Ali Sübey, daha öncesinde Abdussamed'in Kur'an okuyuşunu dinlemiş ve kıraatini çok beğenmişti. Bundan dolayı kısa da olsa Mushaf'tan on ayeti (aşir) teberrüken okumasını istedi. Karilerin izin vermesinden sonra Kur'an-ı Kerim'den ayetler okudu.
📌 Cemaat, on dakikalık okuyuştan sonra kendilerine tesir eden bu kıraatin tamamının okunmasını istedi. Hafız Abdussamed, bu tarihten sonra Mısır'ın diğer büyük şehirlerine de davet edilir oldu.
" Tecvid tatlı sese hazırdır, eğer sesiniz tatlı ise Kur'an'ı neden tecvid etmezsiniz?" diyen bir Kur'an ve Allah dostuydu o.
📌 Hafız Abdussamed'in kuran tilavetinin yayımlandığı günlerde, sokakların boşaldığı ve insanların radyoların başında toplandığı söylenirdi.