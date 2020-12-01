Bir Kur’an bülbülü: Hafız Abdussamed

📌 Kendisi gibi kardeşleri de hafızdı. On yaşına geldiğinde, Kur'an-ı Kerim'i tümüyle ezberledi. On iki yaşına geldiğinde, ünü tüm Mısır'a yayıldı.

📌 On dört yaşında Ezher'in önemli kıraat hocalarından Muhammed Selim Hamâde'den Kur'an ilimleri ve kırâat-i seb'ayı tahsil etti.

📌 Kendisinden yedi yaş büyük olan mektep arkadaşı Abdüssabûr'un anlattığına göre Abdussamed'in daha bu yaşlarda Kur'an'ın heybeti yüzünde okunmaktaydı. Günlük olarak ezberlerini tekrar eder, hafızlığını iyice sağlamlaştırmaya çalışırdı.

📌 İbn Abdi Rabbih'in Ikdu'l-ferîd adlı eserinin çoğunu ezberledi ve yedi kıraatten icazet aldı.

Fikriyat TV'de yer alan Hafız Abdussamed'in

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