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  • Berat Kandili namazı nasıl kılınır? Berat kandili namazı nasıl kılınır 100 rekat... Berat Gecesi namazı saat kaçta kılınır?

Berat Kandili namazı nasıl kılınır? Berat kandili namazı nasıl kılınır 100 rekat... Berat Gecesi namazı saat kaçta kılınır?

Berat kandili nasıl kılınır? sorusu birçok Müslüman tarafından aranmaya başladı. Berat Kandili'nde tespih namazı ve 100 rekat hayır namazı kılınmalıdır. Berat gecesi kılınacak iki çeşit namaz vardır. Peki, Berat Gecesi namazı kaç rekattır? Berat kandili namazına nasıl niyet edilir? Berat Kandili namazı nasıl kılınır? Berat kandili namazı nasıl kılınır 100 rekat... Berat Gecesi namazı saat kaçta kılınır? Berat gecesi namazdan sonra okunacak dua...

Giriş Tarihi: 07.04.2020 11:43 Güncelleme Tarihi: 16.03.2022 18:42
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BERAT KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?
BERAT KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Berat Kandili namazının nasıl kılındığı ve kaç rekat olduğu Müslümanlar tarafından ilgi görüyor. 100 rekatlık Berat Kandili namazını kılan kişi o sene ölürse şehitlik mertebesine nail olur. Peki, Peki berat gecesi namazı nasıl kılınır? Berat Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

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BERAT GECESİ NAMAZI VAR MIDIR?
BERAT GECESİ NAMAZI VAR MIDIR?

Berat gecesinde kılınması tavsiye edilen Hayır Namazı vardır. 100 rekatlık bu namazı kılan kimse o sene ölürse şehitlik mertebesine nâil olur. Namaza şöyle niyet edilir; "Ya rabbi , niyet ettim rızâ-yı şerifin için namaza. Beni afv-ı ilâhîne , feyz-i ilâhîne mazhar eyle. Kasvet-i kalbden , dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyleyip, süedâ defterine kaydeyle"

Her rekatte Fatiha'dan sonra 10 İhlas-ı Şerif okunur. İki rekatte bir selam verilerek 100 rekate tamamlanır.

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BERAT KANDİLİ NAMAZI NASIL NİYET EDİLİR?
BERAT KANDİLİ NAMAZI NASIL NİYET EDİLİR?

100 rekatlık Berat Kandili namazı kılan kimse o sene ölürse şehitlik mertebesine nâil olur. Berat Kandili namazına şöyle niyet edilir;

"Ya rabbi , niyet ettim rızâ-yı şerifin için namaza. Beni afv-ı ilâhîne , feyz-i ilâhîne mazhar eyle. Kasvet-i kalbden , dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyleyip, süedâ defterine kaydeyle"

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BERAT KANDİLİ NAMAZI KAÇ REKATTIR?
BERAT KANDİLİ NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Berat gecesinde kılınacak namaza Salat-ül-hayr (Hayır Namazı) denir. Bu namaz 100 (yüz) rekâttır. Her rekâtta Fatiha sûresinden sonra on defa İhlâs sûresi okunarak kılınır.

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PEYGAMBER EFENDİMİZİN TAVSİYE ETTİĞİ DUALAR
PEYGAMBER EFENDİMİZİN TAVSİYE ETTİĞİ DUALAR

Bu önemli günlerde Müslümanlar, makbul dua ve zikirleri daha çok okuyabilir. Aynı zamanda, sabaha karşı seher vakitlerinde uyanık bulunmaya çalışarak İslam âlemi ve Müslüman kardeşlerimiz için dualar edilmelidir.

Peygamber Efendimizin okuduğu ve okunmasını tavsiye ettiği dualar:

Okunuşu: Allâhümme Rabbenâ âtinâ fid-dünyâ hasenetevve fil-âhırati haseneh. Ve kınâ azâben-nâr.

Anlamı: Ey Allah'ım! Ey Rabbimiz! Bize dünyada iyilik, güzellik ve nimet ver, ahirette de iyilik, güzellik ve nimet ver ve bizi ateş azabından koru.

(Buhârî, De'avât, 55)

Okunuşu: Allâhümme innî es'elükel-hüdâ vet-tükâ vel- 'afâfe vel-ğınâ.

Anlamı: Allah'ım! Senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği istiyorum.

(Müslim, Dua, 72; İbn Hıbbân, Ed'ıye, No: 900)

Okunuşu: Allâhümmeğfirlî verhamnî vehdinî ve 'âfinî verzüknî.

Anlamı: Allah'ım! Beni bağışla, bana hidayet nasip eyle, bana rızık ver, beni âfiyette daim eyle ve bana merhamet et.

(Müslim, Zikir ve Dua, 35)

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