Berat Kandili namazı nasıl kılınır? Berat Kandili namazı kaç rekat kılınır?

Berat gecesi namazı

📌Berat gecesi hakkında Allah Resulü (sav) şöyle buyurmuştur: "Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünü oruç tutun. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teâlâ (Keyfiyeti bizce meçhul bir halde) dünyaya en yakın göğe inerek (o andan) fecir oluncaya kadar: "Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir bela ile) müptela olan yok mu, ona kurtuluş vereyim. Şöyle olan yok mu? Böyle olan yok mu?" buyurur." (İbn Mâce, H. no: 1388)

📌 Allah (CC) bu gecede kulları için mağfiret, rızık, deva, afiyet verir.

📌 Peygamber Efendimiz (SAV) yine bir hadis-i şerifinde, "Allah'ın fazlından isteyin. Çünkü Allah kendisinden istenmesini sever. En faziletli ibadet, dua ederek bir sıkıntının kalkmasını ummaktır." (Tirmizî, Daavât, 116) buyurur.

📌 Bu hadis-i şerif izinde böyle mübarek gecede, Rabbimizin bizi huzuruna çağırdığı şu günd, huzurunda afiyet ve rızık istemek çok büyük bir nimet ve sevinç kaynağıdır.