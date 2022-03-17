Berat Kandili namazı nasıl kılınır? Berat Kandili namazı kaç rekat kılınır?
Mübarek Berat gecesine saatler kala müminler bu geceyi ibadet, dua ve zikirlerle geçirmenin heyecanı içerisindeler. Peygamber Efendimiz'in pek çok hadisinde faziletinden bahsettiği, Şaban ayının 15'ine denk gelen bu feyizdar gece, rahmet ve mağfiret günü olarak idrak edilir. İslam alimleri bu gecenin namaz kılınarak, Kur'an okunarak ve dua edilerek geçirilmesini tavsiye eder. Peki, Berat Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Berat gecesi 100 rekatlık namaz... Tövbe namazı nasıl kılınır? Tesbih namazı nasıl kılınır?
Giriş Tarihi: 17.03.2022
12:45
Berat gecesi namazı
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Berat gecesi hakkında Allah Resulü (sav) şöyle buyurmuştur: " (İbn Mâce, H. no: 1388) Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünü oruç tutun. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teâlâ (Keyfiyeti bizce meçhul bir halde) dünyaya en yakın göğe inerek (o andan) fecir oluncaya kadar: "Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir bela ile) müptela olan yok mu, ona kurtuluş vereyim. Şöyle olan yok mu? Böyle olan yok mu?" buyurur."
📌 Allah (CC) bu gecede kulları için
mağfiret, rızık, deva, afiyet verir.
📌 Peygamber Efendimiz (SAV) yine bir hadis-i şerifinde,
"buyurur. Allah'ın fazlından isteyin. Çünkü Allah kendisinden istenmesini sever. En faziletli ibadet, dua ederek bir sıkıntının kalkmasını ummaktır." (Tirmizî, Daavât, 116)
📌 Bu hadis-i şerif izinde böyle mübarek gecede, Rabbimizin bizi huzuruna çağırdığı şu günd, huzurunda afiyet ve rızık istemek çok büyük bir nimet ve sevinç kaynağıdır.
Berat Kandili namazı kaç rekat nasıl kılınır?
📌 Bazı alimler bu geceyi namaz kılarak, Kur'an okuyarak ve dua ederek geçirmenin sevaba vesile olacağını belirtirler.
📌 Ancak hadis-i şerifler ve İslam alimlerinin araştırmalarına göre
Berat gecesine özel bir ibadet ve namaz yoktur.
📌 Her ne kadar Berat gecesine mahsus bir namaz olmasa da, bu geceyi boş geçirmemeli, varsa kaza namazlarımızı eda etmeli, nafile ibadetlerle bu gecemizi geçirmeliyiz.
Berat Kandili namazı nasıl kılınır?
📌 Berat Kandilinde namaz kılınması, tavsiye edilen ibadetlerden biridir.
📌 Sevabını Allah'tan umarak nafile namazların kılınması, bu gece için önerilen ibadetlerdendir.
📌 Mekruh vakitlerin haricinde nafile namazlar istenilen vakitte kılınabilir. Bazı mübarek gecelerde
nafile namaz kılınmaktadır.
📌 Nafile namazlarda
mutlak niyet yeterlidir. Yani bir belirleme yapmaksızın namaz kılmaya niyet edilebilir.
📌 Nafile namazların kılınışına ilişkin olarak Peygamber Efendimiz'den (SAV) nakledilen bilgiler, bu namazlarda uzun surelerin okunması, kıyam şartının aranmaması ve binek üzerinde kılınabilmesi gibi noktalarda toplanmaktadır.
📌 Nafile namazlar, yeterli vakti ve imkânı bulunan insanlar için âdeta özel bir ibadet ve münacat halidir.
Berat gecesinde nasıl ibadet yapılır?
📌 Nafile namazların yanı sıra bu gecede
bol bol dua etmek çok önemlidir. Dua kapılarının sonuna kadar açıldığı bu mübarek günde dünyevi ve uhrevi ihtiyaçlarımızı Rabbimizden arzu etmemiz bizi hem cömertlik, rahmet, kudret sahibi Rabbimizin rızasına ulaştıracak bir ibadettir.
📌 Müminler için
tövbe etmek çok önemlidir. Günahımızdan tövbe edip, acizliğimizi ve yanlış yaptığımızı kabul etmek, Rabbimizden kusurumuz için af dilemek Allah'a sığınmak demektir.
📌 Mümin kulun işlemediği günahlar için de istiğfar etmesi, Allah'tan o günahlardan uzak kalmayı dilemesi Allah'ın kulundan razı olacağı ulvi bir davranıştır.
Tövbe Namazı nasıl kılınır?
Esasen tövbe ve istiğfarda bulunmak için günah işlemiş olmak gerekmez. Peygamberimiz, geçmiş-gelecek günahlarının affolunduğu/affedileceği bildirildiği halde,
günde yetmiş kere, yüz kere tövbe istiğfarda bulunmuştur.
Özellikle
kıldığı namazların sonunda selâm vermeden önce ve selâmdan sonraki tesbîhatın ardından kulun tövbe ve istiğfarda bulunması durumunda, Cenâb-ı Allah'ın bağışlaması umulur. mübârek gecelerde ve seher vakitlerinde olmak üzere,
Ayrıca Peygamberimiz tövbe namazına ilişkin olarak,
buyurmuş ve arkasından şu âyeti okumuştur: "Bir kul günah işler de sonra kalkıp güzelce abdest alıp temizlenir ve iki rek'at namaz kılarak Allah'tan bağışlanmak dilerse Allah onu mutlaka affeder"
"Onlar çirkin bir iş yaptıklarında ya da kendilerine zulüm ve haksızlık ettikleri zaman hemen Allah'ı hatırlayıp, günahlarının affedilmesini isterler; zaten günahları Allah'tan başka kim affedebilir ki! Bunlar o günahı bile bile bir daha yapmazlar" (Âl-i İmrân 3/135).
Tövbe namazı iki rekat olarak kılınabileceği gibi daha fazla da kılınabilir.