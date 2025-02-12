Berat Kandili mesajları ve sözleri 2025: Anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun Kandil mesajları
Yayınlanma Tarihi:
Şubat 12, 2025 14:50
Güncelleme Tarihi: Şubat 12, 2025 17:41
Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili, Üç ayların tam ortası olduğu gibi Ramazan ayının en büyük müjdecisi olarak kabul edilir. Resulullah'ın hakkında, "Şaban ayının yarısına denk gelen bu gece, Allah dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve Kelb kabilesinin koyunlarının yünlerinden daha fazla sayıda insanı affeder." buyurduğu Berat Kandili müminlerin adeta hayırda yarıştığı ve duaların semaya yükseldiği bir mübarek zaman dilimidir. Berat Kandili'nde Müslümanlar sıla-i rahim sünnetini ihya etmek için büyüklerini ararlar. Sizler için hazırladığımız uzun, güzel, anlamlı, manalı, resimli Berat Kandili mesajlarını indirerek yakınlarınıza gönderebilir, onları mutlu edebilirsiniz. Berat Kandili mesajları 2025: Anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun kandil mesajları...
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Kutlu Nebi'nin (SAV) açtığı yolda ilerleyen mümin kullardan olmak duasıyla
Berat Kandiliniz Mübarek Olsun
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Berat Kandili mesajları ve sözleri
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Yedi kat semaya ellerimizin açıldığı Berat gecesinde, Hal katında makbul mübarek dualar edebilmek duasıyla
Berat Kandiliniz Mübarek Olsun
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Berat Kandili sözleri
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Rabbimiz
İstikametimizi her daim Kur'an-ı Kerim ve Allah Resulü'nün sünneti üzere kıl
Berat Kandiliniz Mübarek Olsun
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Kandil mesajları
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Dert ehliyim
Dert sahibi sensin Allah'ım
Kapından geri çevirme bu mukaddes gecede Allah'ım
Berat Kandiliniz Mübarek Olsun
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Anlamlı Kandil mesajları
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Ya Rabbi
Beratimizi senden istediğimiz bu mukaddes gecede bizleri kurtuluşa erenlerden eyle