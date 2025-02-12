Berat kandili duaları, zikirleri ve tesbihleri
Allah Resulü Hz. Muhammed'in (SAV) "gecesinde ibadete kalkın" buyurduğu Berat Kandili bağışlanmak, istiğfar etmek için bulunmaz bir fırsattır. Berat Kandili tüm günahlarımızdan tevbe ederek Hak Teala'ya yönelmemiz için önemli bir durak olduğu gibi aynı zamanda Üç ayların tam ortasıdır. Bu mukaddes gecede kalbimizi ve aklımızı Allah Teala'ya açarak bağışlanma dilemeli, niyazda bulunmalıyız. Sizler için Berat kandilinde okumamız gereken duaları, yapmamız gereken zikirleri ve çekilmesi uygun olan tesbihleri araştırdık.
◾ Kur'an-ı Kerim müminler için bir şifa vesilesidir. Allah Teala'nın hitabına mazhar olan insanın bol bol Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulunması ve manasını idrak etmesi gerekir.
◾ Bu sebeplerden dolayı müminler mukaddes gün ve gecelerde Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulunarak manevi kirlerden temizlenme çabası içinde olurlar.
Resulullah (SAV) buyurdu:
"Sübhânallâhi velhamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallâhü ekber demek, benim için, üzerine güneş doğan her şeyden daha kıymetlidir."
(Müslim, Zikir 32 - Tirmizî, Daavât 128)
◾ Zikir, "Allah'ı tenzih eder, hamd ederim. Allah'tan başka ilah yoktur ve O en büyüktür." anlamına gelir. Dünyanın faniliğine vurgu yapan zikrin içinde; Sübhanallah, Elhamdülillah, La İlahe İllallah ve Allahu Ekber zikirleri bulunmaktadır.
◾ Hasbunallah ve Ni'melvekîl zikri tevekkülün en güzel ifade ediliş biçimlerinden birisidir. "Allah bize yeter, O ne güzel vekildir" anlamına gelen ifade, bir müminin Hak Teala'ya güvenme biçimini en güzel şekilde ortaya koyar.
◾ Berat Kandili'nde fazilet yönünden kuvvetli olan "Hasbunallah ve Ni'melvekil" zikrini dile getirmek ve çokça söylemek Allah'ın rahmetini cezbedeceği umularak etfaldir.
Efendimiz (SAV) Lâ Havle ve lâ Kuvvete illâ Billâh zikri hakkında, "Cennet'in hazinelerinden bir hazinedir." buyurdu.
(Tirmizî, Daavât 57)
◾ Havkale olarak bilinen bu zikir en kuvvetli hatırlama, zikir ifadelerindendir. "Güç ve kuvvet, sadece Yüce ve Büyük olan Allah Teâlâ'nın yardımı iledir." manasına gelen cümle, zaman ve mekan gözetmeden yapılabilen zikirlerdendir.
◾ Bizzat Efendimizin (SAV) bu zikri dile getirmesi, zikrin asırlar boyunca Müslümanların dilinden düşmemesine sebep olmuştur.