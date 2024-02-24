Berat Gecesi Zikirlerinin Fazileti ve Önemi: Kalbi Aydınlatan Dualar
Berat Gecesi Zikirlerinin Fazileti ve Önemi: Kalbi Aydınlatan Dualar
Cuma akşamı gecesini cumartesi gecesine bağlayan günde Berat Kandili tüm İslam alemi tarafından idrak edilecek. Efendimiz (SAV) "Beş gece vardır ki, onlarda yapılan dualar kabul olur. Bunlar; Recep ayının ilk gecesi, Şaban ayının on beşinci gecesi, Cuma ve Bayram geceleridir." buyurmuştur. MübarekBerat Kandili gecesinde zikrin fazileti ve önemi nedir? Sizler için hazırladık. İşte, Berat Kandili'nde okunacak zikirler ve bu zikirlerin önemi...