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Berat Gecesi Zikirlerinin Fazileti ve Önemi: Kalbi Aydınlatan Dualar

Cuma akşamı gecesini cumartesi gecesine bağlayan günde Berat Kandili tüm İslam alemi tarafından idrak edilecek. Efendimiz (SAV) "Beş gece vardır ki, onlarda yapılan dualar kabul olur. Bunlar; Recep ayının ilk gecesi, Şaban ayının on beşinci gecesi, Cuma ve Bayram geceleridir." buyurmuştur. Mübarek Berat Kandili gecesinde zikrin fazileti ve önemi nedir? Sizler için hazırladık. İşte, Berat Kandili'nde okunacak zikirler ve bu zikirlerin önemi...

Giriş Tarihi: 24.02.2024 11:31
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🔸 Berat kelimesi, temize çıkma ve muaf olma anlamına gelir. Berat Kandili ise Müslümanların günahlarından arınması ve temize çıkması için ibadetlerle geçirilmesi tavsiye edilen mübarek bir gecedir. Nitekim Peygamber Efendimiz (SAV) bir hadisinde şöyle buyurur:

"Şabanın ortasında gece ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona âfiyet vereyim, yok mu şöyle, yok mu böyle!' der."

(İbn Mâce, İḳāmetü'ṣ-ṣalât, 191)

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🔸 Müminler, Berat Kandili'nde bağışlanmak için tövbe eder, Kuran okur, namaz kılar, tespih ve zikir çekerler. Mübarek Berat Gecesi'nde çekilecek tespihler ise şu şekildedir:

  • Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym.
  • Lâ ilâhe illallah
  • Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed
  • Estağfirullah
  • Sübhanallah
  • Elhamdülillâh
  • Allahu ekber
  • Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm
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🔸 "Hasbünallahü Ve Nimel Vekil" gibi Kur'an'da geçen ve Peygamberimizin (SAV) hadislerinde bizlere öğrettiği zikirleri sık sık söylemek oldukça mühimdir.

🔸 O'na (SAV) salat selam getirerek hem dini bağlarımızı hem de Peygamberimize (SAV) olan muhabbetimizi artırmış oluruz.

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"Allah ve melekler peygambere salât ediyorlar; ey iman edenler, siz de ona salât ve selâm okuyun."

(Ahzab suresi, 56. Ayet)

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"Şaban ayının 15. gecesi, rahmet-i ilahi dünyayı kaplar, herkes affolur. Ancak haksız yere Müslümanlara düşmanlık besleyen ve Allahu Tealaya ortak koşan mağfiret olunmaz."

(Beyhaki)

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