Berat Gecesi Zikirlerinin Fazileti ve Önemi: Kalbi Aydınlatan Dualar

🔸 Berat kelimesi, temize çıkma ve muaf olma anlamına gelir. Berat Kandili ise Müslümanların günahlarından arınması ve temize çıkması için ibadetlerle geçirilmesi tavsiye edilen mübarek bir gecedir. Nitekim Peygamber Efendimiz (SAV) bir hadisinde şöyle buyurur:

"Şabanın ortasında gece ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona âfiyet vereyim, yok mu şöyle, yok mu böyle!' der."

(İbn Mâce, İḳāmetü'ṣ-ṣalât, 191)