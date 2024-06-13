Bayram namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve il il Kurban bayramı namazı saatleri 2024

Bir senedir gözlerimiz yollarda beklediğimiz Kurban Bayramı namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edildi. Diyanet'in yayınladığı saatlere göre 2024 Kurban Bayramı namazı saatleri belli oldu. Birlik ve beraberliğimizin en güzel sembolü olan Kurban Bayramı, Müslümanların hep beraber idrak ettikleri mukaddes bir vakit dilimidir. Kurban Bayramı hakkında en çok merak edilen konulardan birisi de Kurban bayramı namazı saatleri. İşte, başta İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Adana ve Antalya olmak üzere il il Kurban Bayramı namazı saatleri...