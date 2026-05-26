Bayram mesajları ve sözleri 2026: Anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun Kurban bayramı mesajları
Yayınlanma Tarihi:
26.05.2026 10:40
Allah Teala'ya teslimiyetin en güzel örneklerinden olan kurban, bizlere benlik hevamızın önünde eğilmemeyi, tüm nefsi istek ve arzularımızdan vazgeçmeyi öğretir ve Hz. İsmail'in sorgusuz sualsiz Rabbine itaatini hatırlatır. Kurban Bayramı ayrıca sıla-i rahim sünnetini eda ettiğimiz mukaddes bir zamandır. Bayram gününde ailelerini, aile büyüklerini ve akrabalarını ziyaret edemeyenler mesaj yoluyla hatırlarını gözetirler. Sizler için en yakınlarınıza gönderebileceğiniz kısa, uzun, eğlenceli, dualı, ayetli ve resimli Kurban Bayramı mesajları ve sözlerini yazdık. İşte, en güzel bayram mesajları...
Hak için nefsini kurban edenlerden olabilmek duası ile...
Kurban Bayramımız mübarek olsun
Can ile cananın buluştuğu bir bayrama erişmek duasıyla...
Kurban Bayramımız mübarek olsun
Bayramın tüm mazlumlara refahlık vermesi duasıyla...
Kurban Bayramımız mübarek olsun
Asıl kurbanın kendimiz olduğunu idrak ettiğimiz bir bayram olması temennisiyle…
Kurban Bayramımız mübarek olsun
Göğe yükselen feryatların dindiği, mazlumların yüzünün güldüğü bir bayram temennisiyle…