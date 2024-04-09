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  • Bayram mesajları ve sözleri 2024: Anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun Ramazan bayramı mesajları

Bayram mesajları ve sözleri 2024: Anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun Ramazan bayramı mesajları

Rahmet ve mağfiret ayı, mübarek Ramazan-ı Şerif'in sonunda bizi Ramazan Bayramı karşılar. Bu yıl 10, 11 ve 12 Nisan tarihlerinde idrak edeceğimiz Ramazan Bayramı'nda akrabalar, arkadaşlar ile bayramlaşmak bayramın temel maksatlarından. Sizler için en yakınlarınıza gönderebileceğiniz kısa, uzun, eğlenceli, dualı, ayetli ve resimli Ramazan Bayramı mesajları ve sözlerini derledik. İşte, en güzel bayram mesajları...

Giriş Tarihi: 09.04.2024 16:52
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Bayram mesajları ve sözleri 2024: Anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun Ramazan bayramı mesajları

Tüm İslam âleminin Ramazan bayramı mübarek olsun. Bu bayramın tüm kırgınlıklarımızı geride bırakmamıza vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum…

Ramazan bayramınız mübarek olsun

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Bayram mesajları ve sözleri 2024
Bayram mesajları ve sözleri 2024

Arınma mevsimi Ramazan-ı Şerif'in ardından kavuştuğumuz mübarek Ramazan Bayramı felahımıza vesile olsun…

Ramazan bayramınız mübarek olsun

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uzun Ramazan bayramı mesajları
uzun Ramazan bayramı mesajları

Barış, selamet ve rahmet rüzgârlarının her yana yayıldığı bayramı hakkıyla eda edenlerden olmak duasıyla…

Ramazan bayramınız mübarek olsun

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kısa Ramazan bayramı mesajları
kısa Ramazan bayramı mesajları

Rahmet kapılarının ardına dek açıldığı Ramazan Bayramında sıla-i rahimi gözeterek akrabalarımızın gönüllerini alalım. Umulur ki bu eylemimiz sebebiyle kurtuluşa erenlerden oluruz…

Ramazan bayramınız mübarek olsun

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resimli Ramazan bayramı mesajları
resimli Ramazan bayramı mesajları

Bayramımız Gazzeli, Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm mazlum coğrafyaların özgürlüğe kavuşması duasıyla dolsun.

Ramazan bayramınız mübarek olsun

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