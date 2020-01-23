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  • Batı’ya tedavi metodlarını öğreten İslam alimi Ali İbn Rıdvan kimdir?

Batı’ya tedavi metodlarını öğreten İslam alimi Ali İbn Rıdvan kimdir?

Ali İbn Rıdvan, genç yaşında kendi imkanlarıyla felsefe, mantık ve tıbba dair araştırmaları okuyarak, tanınmış bir doktor olmayı başardı. Çeşitli konularda otuz civarında eser yazdı, Batı'ya tedavi metodlarını gösterdi. Disiplinli ve planlı çalışan bir bilgindi. Ona göre felsefe ve tıp alanında araştırma yapmak, Allah'a gerçek anlamda itaat etmeye imkan veren faziletli bir süreçti. Hastalarını her zaman güler yüzle karşılayan ve sağlıklı yaşama adına insanlara örnek bir bilgin olan Ali İbn Rıdvan hakkında bilgileri derledik.

Giriş Tarihi: 23.01.2020 16:46 Güncelleme Tarihi: 23.01.2021 09:33
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Ali İbn Rıdvan kimdir?
Ali İbn Rıdvan kimdir?

Ebu'l Hasan Ali bin Rıdvan el-Mısri, Mısırlı Müslüman doktor, fizikçi ve astronomdur. Kahire yakınlarındaki Cîze (Gize) kasabasında doğan Ali bin Rıdvan, Antik Yunan tıbbı, özellikle Yunan hekim Galen'in çalışmaları üzerine faaliyetlerde bulundu. Galen'in Ars Parva adlı eseri üzerine yaptığı tefsir Gerardo Cremonesse tarafından tercüme edildi. Bundan başka 1006 yılındaki *Süpernova gözlemleriyle tanındı. Ayrıca tümevarım teorisi üzerine çalışmalar yaptı.

*Süpernova, enerjisi biten Büyük Yıldızların şiddetle patlaması durumuna verilen addır.

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Ali İbn Rıdvan Avrupalı yazarlar tarafından Rodoham Aegyptius ve Haly Eben Rodan olarak adlandırılır. Altı yaşında öğrenime başlayan Rıdvan; on yaşında Kahire'ye gitti ve beş yıl içinde temel eğitimini tamamladıktan sonra herhangi bir hocanın yardımı olmaksızın kitaplardan mantık, tabiat ilimleri, astronomi, metafizik ve özellikle tıp çalışmaya başladı.

İslam alimi İbnü'l-Baytâr'ın dilinden şifalı bitkiler

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Sokaklarda yıldız falına bakarak ve tıp dersi ve tedavi hizmeti vererek geçim derdinin üstesinden gelmeye çalışan İbn Rıdvan, 32 yaşında tıp alanındaki şöhreti oldukça yayıldı. Halife Müstansır-Billâh tarafından saray hekimi olarak tayin edildi.

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Veba salgınlarının olduğu bir dönemde, yaklaşık 20 bin dinarını kaybeden Rıdvan, maddi sıkıntıya düşmesi nedeniyle inzivaya çekilen bin Rıdvan; İbn Ebû Usaybia'ya göre 453'te, İbnü'l-Kıftî'ye göre ise 460 (1068) yılı dolaylarında vefat etti.

Tıbba yön veren İslam alimi; İbn Zühr

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İbn Rıdvan'ın, günlük çalışmaların telâşından sıyrılıp köşesine çekildiği saatlerde ilmin ışığında tefekküre daldığı belirtilir. Rıdvan, büyük İslâm filozoflarından sayılmasına rağmen asıl ihtisas alanı olarak felsefenin ayrılmaz parçası kabul ettiği tıbbı seçmiş, bu seçimi yaparken de doğum tarihine denk gelen astrolojik verilerin kendi yaratılışına en uygun sahanın tıp olduğunu göstermesine dayanmıştır. Ona göre felsefe ve tıp alanında araştırma yapmak, Allah'a gerçek anlamda taatte bulunmaya imkân veren faziletli bir yaşama biçimidir.

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