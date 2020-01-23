Batı’ya tedavi metodlarını öğreten İslam alimi Ali İbn Rıdvan kimdir?

Ali İbn Rıdvan, genç yaşında kendi imkanlarıyla felsefe, mantık ve tıbba dair araştırmaları okuyarak, tanınmış bir doktor olmayı başardı. Çeşitli konularda otuz civarında eser yazdı, Batı'ya tedavi metodlarını gösterdi. Disiplinli ve planlı çalışan bir bilgindi. Ona göre felsefe ve tıp alanında araştırma yapmak, Allah'a gerçek anlamda itaat etmeye imkan veren faziletli bir süreçti. Hastalarını her zaman güler yüzle karşılayan ve sağlıklı yaşama adına insanlara örnek bir bilgin olan Ali İbn Rıdvan hakkında bilgileri derledik.