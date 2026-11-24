Batı Vandalizminin kökenleri

Batı Vandalizmi: Rasmus Paludan
Rasmus Paludan'ın Stockholm Büyükelçiliğimiz önünde gerçekleştirdiği Kur'an-ı Kerim yakma eylemi, Müslümanlar tarafından büyük bir tepki ile karşılandı. Eylemi ile tarihin gördüğü en büyük vahşi kavimlerden Vikinglerin modern bir temsilcisi olduğunu gösteren Paludan'ın zihin köklerinde Batı Vandalizmi yatıyor. Oysa Allah Teala'nın yegane kelamı Kur'an-ı Kerim insanlığı hakikate, saadete ve huzura davet ediyor. Tarih boyunca tüm mazlumlara sığınak olan Müslümanlar bu tarz eylemlerle tahrik ediliyor. Saldırının dünyanın en huzurlu ülkeleri olduğu iddia edilen ülkelerden olan İsveç'te gerçekleşmesi sizce tesadüf mü?
◾ Günümüzde en mutlu, en müsamahaklar, en özgürlükçü toplumlar olarak dünyaya lanse edilen İskandinav ülkeleri ne hikmetse fırsat buldukları her an İslam'a hakaret etmeyi sürdürüyorlar.
◾ Fikir özgürlüğü altında gerçekleşen bu aşağılık eylemlerde öne çıkansa Kur'an-ı Kerim ve Hz. Peygamber (SAV) imgeleri üzerinden Müslümanları tahrik etme çabaları.
◾ Bugün Rasmus Paludan isimli İskandinav siyasetçi ülkemizin Stockholm Büyükelçiliği önünde kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i yakarak Müslümanları tahrik etti.
◾ Kur'an'ın sadece maddi bir varlık olduğunu düşünen Paludan oldukça yanıldı. Çünkü Hak Teala'nın kelamı gönüllere ve akıllara hitap eder.
◾ İsveç ve Danimarka kökenli olan Paludan, Vandal İskandinav düşüncesinin eskimez bir yüzü olarak biliniyor. Aşırı sağ parti Stram Kurs'un (Sıkı Yön) lideri olan şahıs daha önce de benzer eylemlerde bulundu.
◾ Bilhassa Türk ibadethanelerine ve yerleşimlerine karşı tehditkar sözleri ve eylemleri ile öne çıkan Paludan, ünlü vahşi Ragnar Lodbrok'un modern çehresi olmaya çalışıyor.
◾ Oysa ki Kur'an-ı Kerim, Allah Teala'nın kelamı olup tüm insanlığı kurtuluşa erdirecek yegane kaynaktır. Maide Suresi 15 ve 16. ayetlerde Allah Teala şöyle buyurur:
"Gerçekten size Allah'tan bir nur, apaçık bir kitap geldi. Rızasını arayanı Allah onunla kurtuluş yollarına götürür ve onları iradesiyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır, dosdoğru bir yola iletir."
(X) Maide Suresi 15 ve 16. Ayetleri okumak için tıklayın
(X) Maide Suresi 15 ve 16. Ayetleri Tefsiri
(X) ➡ Burada yüce Allah, verdikleri sözü yerine getirmedikleri için lânetlenmiş olan yahudilere ve Allah'ın kitabından ayrıldıkları için aralarına düşmanlık sokulmuş bulunan hıristiyanlara öğüt vermekte, Hz. Muhammed'e indirilen Kur'an ile onların elinde bulunan Kitâb-ı Mukaddes arasında asıl itibariyle bir aykırılık olmadığını, aksine bu ilâhî kitaplar arasında inanç ve ahlâk esasları bakımından birlik bulunduğunu bildirerek Ehl-i kitabı bu yeni peygambere ve yeni kitaba imana çağırmaktadır.
(X) Tefsirin tamamını okumak için tıklayın
◾ Kur'an-ı Kerim nazil olduğu dönemden itibaren insanlığa daha evvel görmediği değeri atfederek, insan onur ve namusunu korudu. İki dünya saadetine giden yolu gösterdi. Nitekim Allah Teala Sâd Suresi 29. Ayette şöyle buyurur:
"Bu bir mübarek kitaptır ki onu sana, insanlar âyetleri üzerinde iyice düşünsünler, akıl iz'an sahipleri ondan dersler, öğütler alsınlar diye indirdik."
(X) Sâd Suresi 29. Ayeti dinlemek ve okumak için tıklayın
(X) Sâd Suresi 29. Ayet Tefsiri
(X) ➡ Göğü, yeri ve ikisi arasındakileri boş yere yaratmadık. Bu, inkâr edenlerin zannıdır. Cehennem ateşinden vay o inkârcıların başına geleceklere! Yoksa iman edip dünya ve âhirete yararlı işler yapanları yeryüzünde fesat çıkaranlarla bir mi tutacaktık? Yahut günah işlemekten sakınanları günaha batanlar gibi mi sayacaktık? Bu bir mübarek kitaptır ki onu sana, insanlar âyetleri üzerinde iyice düşünsünler, akıl iz'an sahipleri ondan dersler, öğütler alsınlar diye indirdik.