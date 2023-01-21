Batı Vandalizminin kökenleri

◾ İsveç ve Danimarka kökenli olan Paludan, Vandal İskandinav düşüncesinin eskimez bir yüzü olarak biliniyor. Aşırı sağ parti Stram Kurs'un (Sıkı Yön) lideri olan şahıs daha önce de benzer eylemlerde bulundu.

◾ Bilhassa Türk ibadethanelerine ve yerleşimlerine karşı tehditkar sözleri ve eylemleri ile öne çıkan Paludan, ünlü vahşi Ragnar Lodbrok'un modern çehresi olmaya çalışıyor.