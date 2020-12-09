Balığın karnında 40 gün kalan peygamber: Hz. Yunus
Yüce Allah peygamberlerini, başlarına gelen olağan dışı olaylarla eğiterek, zorlu geçecek bir tevhid mücadelesine hazırlamıştır. Hz. Yunus da bu nebilerden biridir. Kavmi ile mücadelesi, balığın karnında 40 gün kalması Kur'an-ı Kerim'de Müslümanlara ibret alınması için anlatılır. Balığın karnında okuduğu dua, onun affedilmesini sağladı. Peygamber Efendimiz de şöyle buyurdu: "Sıkıntıya düşen kimse kardeşim Yunus'un duasını okursa Allah onun sıkıntısını giderir." Peki, Hz. Yunus, balığın karnından nasıl çıktı? Hz. Yunus'un balığın karnında okuduğu dua neydi?
Giriş Tarihi: 09.12.2020
16:25
Hz. Yunus, Kur'an-ı Kerim'de zûn-nun (balık sahibi) olarak anılır.
📌 Hz. Yunus'un milattan önce 8. yüzyılda yaşadığı tahmin edilir. Asur Devleti'nin başkenti olan Musul yakınlarındaki kavmi Ninova halkına hak dini tebliğ etmek için vazifelendirildi.
📌 Çok büyük ve kabalık bir şehir olan Ninova'da insanlar puta tapıyordu. 30 yaşında iken peygamber olan Hz. Yunus, 33 sene putperest kavmini hidayete ulaştırmak için çabaladı. Onları, Allah'ın birliğine iman etmeye davet etti. Fakat uzun yıllar kelime-i tevhidi anlatsa da sadece 2 kişi iman etti.
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📌 Yunus Peygamber, kavminin inkârcılığından bıkıp dağa çıktı. Orada kendini ibadete verdi. Sonra iyice daralınca inkarcı kavmine beddua etti.
📌Yüce Allah, Hz. Yunus'a şöyle buyurdu:
"Onlara beddua etme. 40 gün 40 gece onları davet et. Son bir fırsat tanı. Eğer iman etmezlerse o zaman onlar helaki hak ederler."
Allah'ın buyruğu üzerine Yunus Peygamber, kavmine 40 günleri olduğunu söyleyip, tebliğe devam etti. Fakat inkârcı halk, Allah'a iman etmekte inat ediyordu.
📌 37. günde Hz. Yunus (as) kavmine üç günlük sürelerinin kaldığını söyleyerek şunları ekledi:
"Üç gün içinde renkleriniz değişecek. Renkleriniz değişince azap geldi demektir. Hiçbir şey azaba engel olamaz."
📌Nihayet 40. gün olunca Hz. Yunus, iman etmeyen kavmini terk etti. Halkı için çok üzülüyordu.
Cebrail (as), Hz. Yunus'a kavminin yanına gitmesine gitmesini söylese de mazeret ileri sürüp gitmedi ve denize yöneldi.
📌 Gemi yol alırken denizin ortasında birden fırtına çıktı. Orada bulunan insanlar, fırtına çıkma sebebini içlerinde efendisinden kaçan bir kölenin bulunmasına bağladılar. Ancak bu kişiyi bulup denize atarlarsa fırtınadan kurtulacaklarını düşünüyorlardı.
📌 Allah kendisine izin vermeden kavmini terk ettiği için Hz. Yunus, kendisini denize atmalarını istedi. Bu isteğe hoş bakmadıkları için Yunus Peygamber, onlara kura çekmelerini söyledi.
📌 Çekilen kurada Yunus Peygamber çıktı. Onun bir köle olmadıklarını bildikleri için kura, 3 kere daha tekrarlandı. Sonuç hep aynı çıkınca onu
denize attılar.
📌 Bir müddet sonra Hz. Yunus'u, büyük bir balık yuttu. Fakat zarar vermedi. Günlerce balığın karnında kaldı ve Allah'a sürekli şöyle dua etti
: " " Lâ ilâhe illa ente sübhaneke innî küntü mine'z zalimin." Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni eksikliklerden uzak tutarım. Gerçekten ben haksızlık edenlerden oldum."
📌 Hz. Yunus'un duası kabul edilerek affa mazhar oldu.
"Eğer Allah'ı tesbîh edenlerden olmasaydı, tekrar dirilecekleri güne kadar onun karnında kalırdı."
(Saffât, 143-144. ayetler)
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