Balığın karnında 40 gün kalan peygamber: Hz. Yunus

📌 Gemi yol alırken denizin ortasında birden fırtına çıktı. Orada bulunan insanlar, fırtına çıkma sebebini içlerinde efendisinden kaçan bir kölenin bulunmasına bağladılar. Ancak bu kişiyi bulup denize atarlarsa fırtınadan kurtulacaklarını düşünüyorlardı.

📌 Allah kendisine izin vermeden kavmini terk ettiği için Hz. Yunus, kendisini denize atmalarını istedi. Bu isteğe hoş bakmadıkları için Yunus Peygamber, onlara kura çekmelerini söyledi.

📌 Çekilen kurada Yunus Peygamber çıktı. Onun bir köle olmadıklarını bildikleri için kura, 3 kere daha tekrarlandı. Sonuç hep aynı çıkınca onu denize attılar.