Aşure gününde ne oldu? Aşure gününde gerçekleştiğine inanılan olaylar

📗 Muharrem ayı, Allah'ın ayı olarak zikredilmesi nedeniyle Müslümanlar için çok değerli olan bir aydır. Bu ay içerisinde müslümanlar başta oruç olmak üzere birçok ibadetlere sıkı sıkıya sarılırlar.

📗 Aynı zamanda Kerbela hadisesinin de yaşandığı gün olan 10 Muharrem ile ilgili 10 adet önemli olayın yaşandığı rivayet edilir. Sizler için kesinliği olmayan bu rivayetlerde yer alan bu olayları sizler için derledik.