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Aşure gününde ne oldu? Aşure gününde gerçekleştiğine inanılan olaylar

İslam'da Allah'ın ayı olarak kabul edilen Muharrem ayı, Müslümanlar için manevi bir önem taşır. Bu ayda oruç tutmak, dua etmek ve ibadetlere yönelmek teşvik edilir. Hz. Muhammed'in (sav) Medine'ye hicretinin başlangıcı da Muharrem ayına denk gelir. Muharrem ayının 10. günü olan Aşure Günü, Hz. Hüseyin ve Kerbela olayı ile özdeşleşmiştir. Bu kutsal günde aşure tatlısı pişirilir ve komşulara, akrabalara ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılır. Aşure günü orucu ise sevabı bol bir ibadet olarak kabul edilir. Sizler için Aşure gününde gerçekleştiği rivayet edilen mühim olayları araştırdık.

Giriş Tarihi: 04.07.2024 16:33
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📗 Muharrem ayı, Allah'ın ayı olarak zikredilmesi nedeniyle Müslümanlar için çok değerli olan bir aydır. Bu ay içerisinde müslümanlar başta oruç olmak üzere birçok ibadetlere sıkı sıkıya sarılırlar.

📗 Aynı zamanda Kerbela hadisesinin de yaşandığı gün olan 10 Muharrem ile ilgili 10 adet önemli olayın yaşandığı rivayet edilir. Sizler için kesinliği olmayan bu rivayetlerde yer alan bu olayları sizler için derledik.

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Nuh'un gemisi

📗 Hz. Nuh'un (as) gemisini Cûdi Dağı'nda demirlemesinin 10 Muharrem gününde olduğu rivayet edilir.

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Hz. Yunus mücizesi

📗 Hz. Yunus'un (AS) balığın karnından kurtulduğu günün 10 Muharrem günü olduğu rivayet edilir.

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Hz. Adem'in Allah'a olan tevbesinin kabulü

📗 Hz. Adem'in (as) tövbesinin 10 Muharrem günü kabul edildiği rivayet edilir.

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Hz. İsa'nın doğumu ve göğe yükselmesi

📗 Hz. İsa (as) 10 Muharrem gününde dünyaya geldiği ve o gün semaya yükseltildiği rivayet edilir.

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