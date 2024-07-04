Aşure gününde ne oldu? Aşure gününde gerçekleştiğine inanılan olaylar
Aşure gününde ne oldu? Aşure gününde gerçekleştiğine inanılan olaylar
İslam'da Allah'ın ayı olarak kabul edilen Muharrem ayı, Müslümanlar için manevi bir önem taşır. Bu ayda oruç tutmak, dua etmek ve ibadetlere yönelmek teşvik edilir. Hz. Muhammed'in (sav) Medine'ye hicretinin başlangıcı da Muharrem ayına denk gelir. Muharrem ayının 10. günü olan Aşure Günü, Hz. Hüseyin ve Kerbela olayı ile özdeşleşmiştir. Bu kutsal günde aşure tatlısı pişirilir ve komşulara, akrabalara ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılır. Aşure günü orucu ise sevabı bol bir ibadet olarak kabul edilir. Sizler için Aşure gününde gerçekleştiği rivayet edilen mühim olayları araştırdık.