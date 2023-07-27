Arama

Menu

Aşure günü oruç tutulur mu? Aşure orucunun fazileti ve şartları

Muharrem ayının 10. aynı zamanda Hz. Hüseyin'in (RA) şehit edildiği gün olan Aşure gününün arefesindeyiz. Milyonlarca Müslüman Aşure gününü nasıl geçirmesi, hangi ibadetleri ifa etmesi gerektiğini araştırıyor. Bu yıl 28 Temmuz gününe denk gelen Aşure günü oruç tutulabilir. Hz. Peygamberin (SAV) Aşure günü ile alakalı hadis-i şerifi dahi bulunuyor. Aşure günü oruç tutulur mu? Aşure günü orucu nasıl niyet edilir? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.07.2023 14:20 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023 15:06
  • 1
  • 10

Muharrem ayının 9. gününe erişilmesi ile beraber Müslümanlar, Aşure günü olarak bilinen ve Hz. Hüseyin'in (RA) şehit edildiği gün oruç tutulup tutulamayacağını araştırıyor.

Allah'ın (CC) ayı olarak bilinen Muharrem ayı içerisinde yapılan ibadetler ayrıca bir değer ve önem taşıyor. Peki, Aşure gününde oruç tutulur mu?

  • 2
  • 10

◾ Hürmet edilen zaman dilimi manasına gelen Muharrem ayı İslam tarihi açısından önemli bir dilimini ifade eder. Aynı zamanda Muharrem, Hicri yılın ilk ayıdır.

◾ Hz. Peygamber (SAV) bir hadis-i şerifinde Muharrem ayını Allah Teala'nın ayı olarak nitelemiştir. Bu durum aynı zamanda Muharrem ayının bereketini de gösterir.

(Müslim, Sıyam 202 - Ebu Davud, Savm 55 - Tirmizi, Savm 20)

  • 3
  • 10

Resulullah (SAV) şöyle buyurdu:

"Ramazan'dan sonra en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem'de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır."

(Müslim, Sıyam 202-203 - Ebu Davud, Savm 55 - Tirmizî, Savm 40)

  • 4
  • 10

◾ Muharrem ayının 10. günü "Aşure" günü olarak bilinir. Bu gün içinde Müslümanlar aşure adı verilen bir tatlı yaparak çevreleri ile paylaşırlar.

◾ Bu tarih aynı zamanda Allah Resulü Hz. Muhammed'in (SAV) torunu, Hz. Ali'nin (RA) oğlu olan Hz. Hüseyin'in (RA) Hicri 61. senede Kerbela'da şehit edildiği gündür.

  • 5
  • 10

◾ Başta büyük alim İmam Serahsi olmak üzere bazı İslam alimleri Aşure gününü oruçlu olarak geçirmenin sünnet olduğunu dile getirmişlerdir.

◾ Resul-i Ekrem (SAV) Efendimiz bir hadis-i şerifinde bu gün oruç tutmayı ashabına, ailesine tavsiye etmiştir.

(Buhari, Savm 69)

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN