Aşure günü oruç tutulur mu? Aşure orucunun fazileti ve şartları

Muharrem ayının 10. aynı zamanda Hz. Hüseyin'in (RA) şehit edildiği gün olan Aşure gününün arefesindeyiz. Milyonlarca Müslüman Aşure gününü nasıl geçirmesi, hangi ibadetleri ifa etmesi gerektiğini araştırıyor. Bu yıl 28 Temmuz gününe denk gelen Aşure günü oruç tutulabilir. Hz. Peygamberin (SAV) Aşure günü ile alakalı hadis-i şerifi dahi bulunuyor. Aşure günü oruç tutulur mu? Aşure günü orucu nasıl niyet edilir? İşte detaylar...