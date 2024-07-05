Aşure günü ne zaman? Muharrem ayı ve aşure günü fazileti
2024 Hicri yılbaşı Diyanet takvimi ile belli oldu. Hicri takvime göre Zilhiccenin sona ermesiyle Muharrem ayı başlıyor. 2024 dini günler takvimine göre bu yıl Muharrem ayı 7 Temmuz 2024 Pazar günü başlayacak. Peki aşure günü ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? İşte Aşure günü ne zaman? Muharrem ayı ve aşure günü fazileti, Hicri yılbaşı 2024 tarihi...
Giriş Tarihi: 05.07.2024
17:54
Muharrem ayı ne zaman başlıyor? 2024 aşure günü ne zaman?
Muharrem ayı ne zaman başlıyor? 2024 aşure günü ne zaman?
🔸 Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığınca 2024 hicri yılbaşı tarihi açıklandı. Bu sene hicri yılbaşı, 7 Temmuz 2024 Pazar gününe denk geliyor. Muharrem ayı, 7 Temmuz 2024 Pazar günü idrak edilecek. Aynı zamanda bugün Hicri yılın ilk günü dolayısıyla yılbaşı olacak.
Hicri yılbaşı tarihinin belirli olmasıyla bu yılın aşure günü tarihi de belli oldu. Dolayısıyla Aşure günü, 17 Temmuz 2024 tarihinde ihya edilecek.
Muharrem orucu ne zaman tutulur?
Muharrem orucu ne zaman tutulur?
🔸 Diyanet İşleri Başkanlığıca;
Peygamberimiz Muharrem ayının 9–10. veya 10–11. günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiştir. Ancak Muharrem ayının sadece 10. gününü oruçlu geçirmek mekruhtur.
🔸 Yalnızca Aşure günü oruç tutulması Yahudilere benzeme endişesi ile mekruh görülmüş, Muharrem ayının 10. günü ile birlikte 9. veya 11. günününü de oruçlu geçirmek tavsiye edilmiştir. Peygamberimiz (SAV) Muharrem ayının sadece 10. günü oruç tutmamıştır (Tirmizî, "Savm", 50) ve "Muharremin 9. ve 10. günü oruç tutunuz. Yahudilere muhalefet ediniz" buyurmuştur. Hz. Muhammed (S.A.V) Muharrem ayı orucuyla ilgili şöyle buyurmuştur;
◽ "Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç, Allah'ın değer verdiği ay olan Muharrem ayında tutulan aşure orucudur…"
(Müslim, "Sıyâm", 202)
Muharrem ayı ve aşure
🔸 Her milletin kutsal kabul ettiği kendine özgü belirli gün veya ayları vardır. Yüce Dinimiz İslam'da da bu türden kutsal sayılan gün, gece ve aylar vardır.
🔸 Yüce Allah'ın (CC) kainata koyduğu düzene, kanuna "
sünnetüllah" denir ve bunlar sabit kanunlardır; örneğin güneşin, dünyanın ve ayın düzenli hareket düzenidir. Gün, ay ve yıl kavramları bu hareket düzenin birer sonucudur. Yüce Allah (CC) bu gerçeğe şu ayette işaret etmektedir:
"Şüphesiz, Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısında, Allah katında ayların sayısı on ikidir.Bunlardan dördü haram aylardır. İşte bu Allah'ın dosdoğru kanunudur. Öyleyse o aylarda kendinize zulmetmeyin."
(Tevbe Suresi, 36. Ayet)
Tevbe Suresi, 36. Ayeti dinlemek için tıklayınız
Tevbe Suresi 36. Ayet Tefsiri
◼ Hz. İbrâhim ve İsmâil'in şeriatındakine uygun olarak Câhiliye dönemi Arapları da yılın dört ayını kutsal sayarlar, bu inanışa saygının bir işareti olarak savaştan ve her türlü saldırıdan kaçınırlardı. Zilkade, zilhicce, muharrem ve recebden oluşan bu aylar haram aylar (eleşhürü'l-hurum) diye anılırdı.
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🔸 Cahiliye dönemine göre "Haram aylar", hürmet edilmesi, savaş yapılması ve kan dökülmesi yasak olan Kameri aylar demektir. Haram aylar olarak nitelemesinin, bu aylarda yapılacak ibadetlere daha çok sevap, günahlara ise daha çok ceza verilecek olmasına dayandığı da ifade edilir.
Bu aylardan Muharrem birinci, Recep yedinci, Zilkade on birinci ve Zilhicce de on ikinci aydır.
🔸 Peygamber Efendimiz (SAV) Veda Haccı sırasında Mina'da irad ettiği hutbede şöyle buyurur:
"İşte zaman, hakikaten Allah teala'nın gökleri ve yeri yarattığı günkü durumu gibi bir devre girdi: Yıl on iki aydır. Bunlardan dördü haramdır ki; üçü birbirinin ardında Zilkade, Zilhicce Muharrem, biri de Cumâdâ ile Şa'ban arasındaki Receb'dir."
(Buhârî, Tesîru Süre 9, 8; V, 204; Müslim, Kasâme, 29; II, 1305)