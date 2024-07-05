Aşure günü ne zaman? Muharrem ayı ve aşure günü fazileti

Muharrem ayı ve aşure

🔸 Her milletin kutsal kabul ettiği kendine özgü belirli gün veya ayları vardır. Yüce Dinimiz İslam'da da bu türden kutsal sayılan gün, gece ve aylar vardır.

🔸 Yüce Allah'ın (CC) kainata koyduğu düzene, kanuna "sünnetüllah" denir ve bunlar sabit kanunlardır; örneğin güneşin, dünyanın ve ayın düzenli hareket düzenidir. Gün, ay ve yıl kavramları bu hareket düzenin birer sonucudur. Yüce Allah (CC) bu gerçeğe şu ayette işaret etmektedir:

"Şüphesiz, Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısında, Allah katında ayların sayısı on ikidir.Bunlardan dördü haram aylardır. İşte bu Allah'ın dosdoğru kanunudur. Öyleyse o aylarda kendinize zulmetmeyin."

(Tevbe Suresi, 36. Ayet)

Tevbe Suresi, 36. Ayeti dinlemek için tıklayınız

Tevbe Suresi 36. Ayet Tefsiri

◼ Hz. İbrâhim ve İsmâil'in şeriatındakine uygun olarak Câhiliye dönemi Arapları da yılın dört ayını kutsal sayarlar, bu inanışa saygının bir işareti olarak savaştan ve her türlü saldırıdan kaçınırlardı. Zilkade, zilhicce, muharrem ve recebden oluşan bu aylar haram aylar (eleşhürü'l-hurum) diye anılırdı.

Tefsirin devamını okumak için tıklayın