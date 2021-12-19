Ashabü’l uhdud kıssası nedir? Kur’an-ı Kerim’e göre ashabü’l uhdud...
Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de insanların ibret alması, felaket ve sıkıntılara karşı dayanma gücünün artması, dua, sabır ve tevekküle teşvik etmesi amacıyla kıssalara yer verilir. Bunlardan biri Buruc suresinde geçen 'ashabü'l uhdud'dur. İslam'dan önceki dönemde inananları dinlerinden döndürmek için ateş dolu hendeklere atarak işkence eden zalim bir zümreyi ifade eder. Peki, ashabü'l uhdud kıssası nedir? Ashabü'l uhdud ile ilgili rivayetler nelerdir? Kur'an-ı Kerim'e göre ashabü'l uhdud...
Giriş Tarihi: 19.12.2021
16:49
Güncelleme Tarihi: 19.12.2021
17:35
Kur’an-ı Kerim’de kıssalar
🔸 Kur'an-ı Kerim'de,
insanların terbiyesi için çoğunlukla kıssa kullanır.
🔸 Yüce kitabımızda
kıssalara yer verilmesindeki amaç; insanların ibret alması, müminlerin felaket ve sıkıntılara karşı dayanma gücünün artması, onları teselli etme, dua, sabır ve tevekküle teşvik etmektir.
🔸 Kıssalarla geçmişte yaşanmış fakat insanların unutarak gafil davrandığı olaylar üzerinden
uyarılarda bulunulur.
Bu kıssalardan biri 'ashâbü'l-uhdûd'dur👇
🔸Uhdud,
hendek anlamına gelir. Ashâbü'l-uhdûd ise hendek sahipleri demektir.
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İslam'dan önceki dönemde inananları dinlerinden döndürmek için ateş dolu hendeklere atarak işkence eden zalim bir zümreyi ifade eder.
🔸 Burûc suresindeki ilk üç ayet-i kerimde
semaya, kıyamet gününe yeminle bu işkencecilerin lânetlendiği bildirilir.
Fikriyat Kur'an-ı Kerim uygulamasından Burûc suresini okumak için tıklayın
Kur’an-ı Kerim’e göre ashâbü’l-uhdûd
"Andolsun burçlarla dolu göğe, vaad edilmiş güne, tanıklık edene ve edilene ki, o çukurları, alev alev yanan ateş çukurlarını hazırlayanlar mahvolmuşlardır! Hani o sırada ateşin başında oturmuşlar, inananlara yaptıklarını seyrediyorlardı. Aziz, övgüye lâyık, göklerin ve yerin mâliki olan Allah'a inandıkları için, sırf bu sebeple onlara ağır işkence uyguladılar. Ama Allah her şeye şahittir. Mümin erkeklere ve mümin kadınlara işkence edip de sonra tövbe etmeyenler var ya, işte onları cehennem azabı, yakıcı azap beklemektedir."
(Burûc suresi, 1-10. ayetler)
Burûc suresi 1-10. ayetlerin tefsiri 📙 ve meali 🔊
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🔸 Zalimler topluluğu, müminleri dinlerinden dönmeleri için zorluyor, kendilerine boyun eğmeyenleri hendeğe atıp yakıyorlardı. Bu manzarayı da
vahşi bir zevkle izliyorlardı.
🔸 Yüce Allah, yeminle söze başlayarak
müminleri ateş dolu çukurlara atıp yanmalarını seyreden zalimleri kınar. Ahirette hak ettikleri cezaya çarptırılacakları haber verilir.
🔸 Kur'an-ı Kerim'de ashâbü'l-uhdûd olarak adlandırılan
bu zalimler topluluğunun kim olduğu, işkence ettiği müminler ve olayın geçtiği zaman detaylıca anlatılmaz.
🔸 Daha çok onların, müminlerin dinlerinden dönmesi için işkence yaptıkları belirtilir. Nitekim
Kur'an-ı Kerim'de kıssaların anlatılma nedeni ayrıntıları belirtmek değil insanların ibret almasıdır.
Ashâbü’l-uhdûd ile ilgili rivayetler
🔸 Müfessirler, ashâbü'l-uhdûd hakkında 10 ayrı hikaye kaydeder. Bunlara göre işkenceler,
Yemen, Mecran, Irak, Şam ya da Habeşistan'da Mecusiler, Yahudiler veya diğer bazı krallar tarafından icra edildi.
🔸 Bu rivayetlerden biri, Necran Hristiyanlarına Yahudi hükümdar
Zûnüvâs tarafından işkence yapılmasıdır. Yahudiliği kabul eden Himyerilerin son hükümdarı Zûnüvâs, 523'te Necran'ı ele geçirdi. Hristiyanlardan Yahudiliğe geçmelerini istedi, kabul etmeyenleri ateş dolu çukurlara attırarak yaktırdı.
🔸 20. yüzyılın önemli alimlerinden Mevdûdî, ashâbu'l-uhdûd kıssası hakkında şu hususları aktarmaktadır:
"Yemen, ilkin 340 yılında Hristiyanların eline geçti ve 678'e kadar hâkimiyetleri devam etti. O zaman Hristiyan misyonerler Yemen'e geldiler. Bu dönemde zâhid, mücahid ve iman sahibi bir Hristiyan seyyah olan Faymiyun, Necran'a geldi ve halka putlara tapmaktan vazgeçmeleri için tebliğde bulundu. Bu tebliğ sayesinde Necran halkı Hristiyanlığı kabul etti. Güney Arabistan'da yer alan Necran, stratejik öneme sahipti. Aynı zamanda ticaret ve sanayi merkezi idi. Bundan da anlaşılıyor ki, Zûnuvas, sadece dinî endişelerle değil siyasî ve ekonomik nedenlerle Necran'ı işgal etmek için yola çıkmıştı. Bu olay, 523'de vuku buldu." (Mevdûdî, Tefhîmu'l-Kur'ân)
🔸 Zûnüvâs öldürdüğü Hristiyanların sayısı
20 bin olduğu düşünülür.