Ashabü’l uhdud kıssası nedir? Kur’an-ı Kerim’e göre ashabü’l uhdud...

🔸 Müfessirler, ashâbü'l-uhdûd hakkında 10 ayrı hikaye kaydeder. Bunlara göre işkenceler, Yemen, Mecran, Irak, Şam ya da Habeşistan'da Mecusiler, Yahudiler veya diğer bazı krallar tarafından icra edildi.

🔸 Bu rivayetlerden biri, Necran Hristiyanlarına Yahudi hükümdar Zûnüvâs tarafından işkence yapılmasıdır. Yahudiliği kabul eden Himyerilerin son hükümdarı Zûnüvâs, 523'te Necran'ı ele geçirdi. Hristiyanlardan Yahudiliğe geçmelerini istedi, kabul etmeyenleri ateş dolu çukurlara attırarak yaktırdı.

🔸 20. yüzyılın önemli alimlerinden Mevdûdî, ashâbu'l-uhdûd kıssası hakkında şu hususları aktarmaktadır:

"Yemen, ilkin 340 yılında Hristiyanların eline geçti ve 678'e kadar hâkimiyetleri devam etti. O zaman Hristiyan misyonerler Yemen'e geldiler. Bu dönemde zâhid, mücahid ve iman sahibi bir Hristiyan seyyah olan Faymiyun, Necran'a geldi ve halka putlara tapmaktan vazgeçmeleri için tebliğde bulundu. Bu tebliğ sayesinde Necran halkı Hristiyanlığı kabul etti. Güney Arabistan'da yer alan Necran, stratejik öneme sahipti. Aynı zamanda ticaret ve sanayi merkezi idi. Bundan da anlaşılıyor ki, Zûnuvas, sadece dinî endişelerle değil siyasî ve ekonomik nedenlerle Necran'ı işgal etmek için yola çıkmıştı. Bu olay, 523'de vuku buldu." (Mevdûdî, Tefhîmu'l-Kur'ân)

🔸 Zûnüvâs öldürdüğü Hristiyanların sayısı 20 bin olduğu düşünülür.