Arife günü duaları, zikirleri

🔸 Arefe günü, haccın temel şartı olan vakfenin o gün yapılması nedeniyle oldukça önemli bir gündür. Arefenin önemine, faziletli ve makbul duanın o gün yapılan dua olduğuna dair hadisler vardır.

🔸 Kurban Bayramı'ndan bir gün öncesine özel kullanılan arefe tabiri, Türkçe'de Ramazan Bayramı'ndan bir gün önceki gün için de kullanılır.