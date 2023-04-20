Arife günü duaları, zikirleri
Bayramdan önceki günü ifade eden arife, Müslümanlar için önemli bir gündür. Bayrama hazırlık günü olan arife gününde, bayram hazırlıkları hız kazanarak tamamlanır. Günün önemine dair birçok hadis-i şerif vardır ve bu hadislerde Resulullah (SAV) Müslümanlara bazı dua ve zikirlerİ önerir. Peki, bayramın müjdecisi olan arife günü duaları ve zikirleri nelerdir?
Giriş Tarihi: 20.04.2023
09:17
Güncelleme Tarihi: 20.04.2023
09:24
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haccın en önemli farzı olan vakfenin yapıldığı yer olan Arafat'ın diğer adıdır. Arife,
🔸 Vakfe, Kurban Bayramı'nın bir gün öncesinde
Zilhicce ayının 9. günü Arafat'ta yapıldığından bu güne "yevmü arefe" denir.Türkçe'de ise kısaca arefe (arife) denir.
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Arefe günü, haccın temel şartı olan vakfenin o gün yapılması nedeniyle oldukça önemli bir gündür. Arefenin önemine, faziletli ve makbul duanın o gün yapılan dua olduğuna dair hadisler vardır.
🔸 Kurban Bayramı'ndan bir gün öncesine özel kullanılan arefe tabiri, Türkçe'de Ramazan Bayramı'ndan bir gün önceki gün için de kullanılır.
🔸 Efendimiz (SAV) Arefe gününün faziletini ve önemini şu hadisle müjdeler:
Arefe gününden daha faziletli bir gün yoktur. Allahü Teâlâ o gün, yer ehli ile meleklere karşı övünür ve (Arafat'taki hacıları kastederek) şöyle buyurur:
"Kullarıma bir bakın. Saçları başları dağınık, toz toprak içinde her uzak ilden bana geldiler. Bu halleri ile onlar, rahmetimi ümit etmekteler, azabımdan dahi korkmaktalar. Şahit olunuz, onları bağışladım. Onların yerlerini cennet eyledim. Arefe günü olduğu kadar, hiçbir gün cehennemden daha çok azad edilen olmaz."
🔸 Peygamber Efendimiz (SAV) bugün için arife gününde ibadet etmiş ve Müslümanları da buna teşvik etmiştir. Müslümanlar bugün ellerinden geldiğince nafile ibadet yapmalı ve bugünü oruçla geçirmelidir.
🔸 Peygamber Efendimiz (SAV),
buyurur. "Günlerin en faziletlisi arife günüdür. Faziletçe cumaya benzer. O, cuma günü dışında yapılan yetmiş hacdan faziletlidir. Duaların en faziletlisi de arife günü yapılan duadır. Başka günlere ve Ramazan bayramından önceki güne Arife denmez. Müslümanlığın beş şartından birisi de hali vakti yerinde olan zenginlerin hacca gitmesidir. Haccın şartlarından biri ise; Arife günü Arafat'ın Vadiy-i Urene denilen yerinden başka herhangi bir yerinde, öğle ve ikindi namazlarından sonra vakfeye durmaktır."