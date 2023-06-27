Arefe günü mesajları: Ayetli, en güzel, resimli, hadisli, dualı, yeni ve anlamlı arefe günü mesajları 2023

Bayramın müjdecisi olan arefe günü, Müslümanların bayramı her manada karşılamak için yoğun bir tempoya girdikleri, tatlı bir telaşın ortalığa hakim olduğu, rahmani bir mevsimin esintilerinin etrafa yayıldığı vakit dilimidir. Bugün içinde insanlar, sıla-i rahim ile büyüklerini mutlu etmek, sevindirmek isterler. Bunun en güzel yollarından birisi de ayetli, en güzel, resimli, hadisli, dualı, yeni ve anlamlı arefe günü mesajları atmaktır. Sizler için ayetli, en güzel, resimli, hadisli, dualı, yeni ve anlamlı arefe günü mesajlarını hazırladık.