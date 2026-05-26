Arefe günü oruç tutulur mu? Arefe günü ibadetleri
Milyonlarca müminin heyecanla beklediği Kurban Bayramı öncesinde "Arefe günü oruç tutmanın dini hükmü nedir ve Peygamber Efendimiz'in (SAV) bugüne özel tavsiye ettiği ibadetler neler?" soruları sıklıkla araştırılıyor. Arefe günü çekilecek zikirlerden okunacak dualara, kaza veya nafîle oruç tutmanın faziletlerinden bayram gecesini ihya etmenin sevabına kadar bu mübarek güne dair merak ettiğiniz tüm dini kaynakları ve fıkhi bilgileri sizler için bir araya getirdik.
◾ 2026 yılının ikinci dini bayramı, Kurban'dır. Kurban Bayramı bu sene 27 Mayıs Çarşamba gününe tekabül ediyor. Bu bayram toplamda 4 gün sürecek.
◾ Çarşamba günü başlayıp Cumartesi günü son bulacak. Böylesine kıymetli bir dönemde yapılacak belli ibadetler var bunlardan biri de oruç tutmak. Peki, arife günü oruç tutulur mu?
◾ Arife günü tutulan orucun iki yıllık denebilecek bir sevaba vesile olacağına dair sahih hadis bulunmakta. Arife, Kurban Bayramı'ndan bir önceki gün, hicrî takvime göre Zilhicce ayının 9. günüdür. Başka güne arefe denmez. Ülkemizde Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nın bir önceki gününe de arefe/arife denmiştir.
◾ Resulullah'ın (sav) bildirdiğine göre:
"Günlerin en faziletlisi arefe günüdür. Faziletçe cumaya benzer. O, cuma günü dışında yapılan yetmiş hacdan faziletlidir. Duaların en faziletlisi de arefe günü yapılan duadır. Benim ve benden önceki peygamberlerin söylediği en faziletli söz de: Lailahe illallah vahdehu la şerike lehu. (Allah birdir, ondan başka ilah yoktur, O'nun ortağı da yoktur) sözüdür."
(Muvatta, Hacc 246)
◾ İslam dininin kıymet verdiği günlerden Arefe günü mana olarak güzel günler öncesi anlamına gelmektedir. Bayramdan bir gün öncesi olan arefe gününde bayram hazırlıkları yanı sıra dualar okunur, ibadetler yapılır. Bu önemli günde ilk akla gelen sorulardan biri, arefe gününde oruç tutulup tutulmayacağıdır.
◾ Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir. Zilhicce'nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır.
◾ Hz. Peygamber (SAV) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak "Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah'tan umulur." (Müslim, Sıyâm, 196-197) buyurmuştur. Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur (Ebû Dâvûd, Savm, 64)