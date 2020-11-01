Anadolu’nun asırlık dua geleneği: Feraciye

📌30 Kasım'da Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 16,54 kilometre derinlikte oluşan deprem sonrasında kent genelinde çok sayıda binada hasar oluştu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından, depremin İzmir'in birçok ilçesinden hissedildiği açıklandı. Ne yazık ki 62 vatandaşımız da hayatını kaybetti.

📌Şanlıurfa'da darda kalanın ferahlaması, hastaların şifa bulması için okunan feraciye duası bu kez İzmir'deki depremzedeler için minarelerden yankılandı. İl Müftülüğünün talimatıyla kentteki camilerde öğle namazının ardından cami minarelerinde halk arasında "faraçlık" da denen feraciye duası okundu. Sokaklarda duayı duyan vatandaşlar da "amin" diyerek iştirak etti.

Peki, feraciye duası geleneği nedir?👇