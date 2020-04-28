Amvas Vebası İslam tarihini nasıl değiştirdi?

Bu köyde baş gösteren ve aylarca süren salgında, aralarında Suriye orduları başkumandanı Ebu Ubeyde bin Cerrah ve birçok komutan da olmak üzere 25 bin insan ölmüştür.

Meşhur muhaddis İbn Hacer el-Askalânî, salgından yıllar sonra; ölenlerin sayılamayacak kadar çok olduğunu aktarır.