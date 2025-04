Allah kimleri sever?

2 /10













Hayır, öyle değil! Her kim ahdine vefa gösterir ve günah işlemekten sakınırsa, bilsin ki Allah o sakınanları sever.

Âl-i İmrân Suresi 76. Ayet

Âl-i İmrân Suresi 76. Ayet Tefsiri

◾Bu âyetin "… her kim ahdine vefa gösterirse…" şeklinde çevrilen kısma, sonraki âyetle bağ kurularak "her kim Allah'a verdiği sözü yerine getirirse" şeklinde mâna vermek de mümkündür. Nîsâbûrî, âyetin sonunda "Allah o sakınanları sever" denmekle yetinilmesini şöyle açıklar: Vefa ve takvâ bütün erdemlerin temelidir. Her müttaki ahde vefalıdır, fakat aksi daima geçerli değildir. Bu sebeple takvâ sahiplerinin Allah'ın sevgisine mazhar olacaklarına değinilmekle yetinilmiştir.

