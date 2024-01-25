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Aliya'nın kaleminden: İslami Yeniden Doğuşun Sorunları

Avrupa'nın merkezinde soykırıma uğrayan Müslüman Boşnakların lideri Aliya İzzetbegoviç; onurlu duruşu ve mücadelesi ile dünyaya örnek olmuş, uğruna zindanlara düşmesine rağmen İslami davasından vazgeçmemiş bir karakterdi. Liderliğinin yanında önemli bir düşünür olan Aliya, kaleme aldığı eserleri ile İslami meseleleri dert edinmiş, Hakk'ı haykırmaktan bir adım dahi geri durmamıştı. Sizler için Aliya İzzetbegoviç'in konuşmalarından derlenen İslami Yeniden Doğuşun Sorunları kitabından cümlelerin altını çizdik.

Giriş Tarihi: 25.01.2024 13:25
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"Herkes Kur'an' da kendisinin değeri kadarını bulacaktır."

Aliya İzzetbegoviç

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"İslam' a göre insani ve bu sebeple de İslami olan her şey son raddede iman etmek ve iyi amel işlemekten oluşmaktadır. İslam'ın bütün iyi niyet sahibi insanları davet ettiği iki hedef bunlardır."

Aliya İzzetbegoviç

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"İslam arzuların yok edilmesini değil, kontrol edilmesini ister."

Aliya İzzetbegoviç

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"İslam zulme karşı direniş ve cesaret ister. Şura suresinin 39. ayetine göre zulme boyun eğen kimselerin Müslüman olamayacağı hükmü çıkarılabilir."

Aliya İzzetbegoviç

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"Din rahatlık değildir. O çağrı, görev, taleptir."

Aliya İzzetbegoviç

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