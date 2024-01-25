Aliya'nın kaleminden: İslami Yeniden Doğuşun Sorunları

Avrupa'nın merkezinde soykırıma uğrayan Müslüman Boşnakların lideri Aliya İzzetbegoviç; onurlu duruşu ve mücadelesi ile dünyaya örnek olmuş, uğruna zindanlara düşmesine rağmen İslami davasından vazgeçmemiş bir karakterdi. Liderliğinin yanında önemli bir düşünür olan Aliya, kaleme aldığı eserleri ile İslami meseleleri dert edinmiş, Hakk'ı haykırmaktan bir adım dahi geri durmamıştı. Sizler için Aliya İzzetbegoviç'in konuşmalarından derlenen İslami Yeniden Doğuşun Sorunları kitabından cümlelerin altını çizdik.